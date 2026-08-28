Der Satellit Meteosat Third Generation Imager 2 (MTG-I2) hat seine ersten entscheidenden Meilensteine nach dem Start erfolgreich erreicht und vervollständigt nun die erste Konstellation von Meteosat-Wettersatelliten der dritten Generation im Orbit.

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Credit: Arianespace livestream

Der Imager-Satellit MTG-I2 ist nach dem erfolgreichen Start gestern um 22:11 MESZ an Bord einer Ariane-6-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana sicher im Orbit angekommen und arbeitet seitdem wie erwartet.

Unsere Teams haben die Kommunikation mit dem Satelliten hergestellt, der zur Sicherstellung seiner autonomen Energieerzeugung außerdem seine Solarpaneele ausgefahren hat. MTG-I2 ist nun bereit für die Launch and Early Operations Phase (LEOP Start- und frühe Betriebsphase), in deren Verlauf der Satellit innerhalb der kommenden zwei Wochen in eine höhere Umlaufbahn 36.000 km über der Erde gebracht wird. Dort beginnt anschließend ein längerer Zeitabschnitt für die Kalibrierung und Validierung seiner Instrumente.

Die extremen Wetterbedingungen und die Waldbrände in diesem Sommer haben deutlich gemacht, wie wichtig rechtzeitige Beobachtungen für die Wetterüberwachung und Notfallmaßnahmen sind. MTG-I2 wird über den Rapid-Scan-Service von EUMETSAT schneller aktualisierte Beobachtungsdaten über Europa liefern. Die dafür genutzten Bilder werden alle 2,5 Minuten aktualisiert. Dadurch bekommen Meteorologen mit wesentlich größerer Zeitnähe einen Überblick über sich rasch entwickelnde Wettersysteme, und die nationalen Wetterdienste werden bei der früheren Erkennung gefährlicher Entwicklungen sowie bei der rechtzeitigen Warnung vor schweren Stürmen, Hagel, Sturmböen und Sturzfluten unterstützt.

Seine speziellen Branderkennungskanäle werden dem Satelliten zudem dabei helfen, aktive Brände zu identifizieren und charakterisieren, während die häufigeren aufgenommenen Bilder eine engmaschigere Beobachtung der Brand- und Rauchentwicklung unterstützen.

MTG-I2 wird zusammen mit dem im Dezember 2022 gestarteten Imager Meteosat-12 und dem im Juli 2025 gestarteten MTG-S1, der voraussichtlich bis Ende 2026 betriebsbereit sein wird, die erste einsatzfähige MTG Konstellation bilden.

Phil Evans, Generaldirektor von EUMETSAT, erläutert: "Mit MTG-I2 erschließen wir das gesamte Potenzial dieses außerordentlichen europäischen Systems".

"MTG-I2 wird insbesondere wesentlich häufigere Beobachtungen über Europa ermöglichen. Sie verschaffen Meteorologen einen kontinuierlicheren Überblick über sich rasch entwickelnde Wetterlagen und unterstützen die nationalen Wetterdienste dabei, rechtzeitige und zuverlässige Warnungen herauszugeben.

"Das Meteosat-System der dritten Generation ist das fortschrittlichste und innovativste geostationäre meteorologische System der Welt und eine bedeutende europäische Errungenschaft. Bereits jetzt bietet es Meteorologen und Nutzern enorme Vorteile. Hinter diesem System steht EUMETSAT, die in Zusammenarbeit mit der ESA und der europäischen Industrie diese neue Generation von Wettersatelliten und die auf ihnen aufbauenden Dienste bereitstellt. EUMETSAT wird das gesamte System über seine komplette Lebensdauer betreiben und instand halten und dabei ihren Mitgliedstaaten und Nutzern weltweit zuverlässige Daten und Dienste liefern."

Häufigere Beobachtungen mit höherer Auflösung

Als zweiter Imager-Satellit der Konstellation wird MTG-I2 mithilfe seines Instruments "Flexible Combined Imager" (FCI) den Rapid-Scan-Service von EUMETSAT über Europa und Nordafrika bereitstellen und damit den Dienst von Meteosat-12 mit seinen alle 10 Minuten erfassten Scans der gesamten Erdscheibe ergänzen.

Der Rapid-Scan-Service wird durch dieses Instrument Beobachtungen auf dem neuesten Stand der Technik doppelt so häufig wie der Rapid-Scan-Service der vorherigen Satellitengeneration liefern. In Kombination mit vier hochauflösenden Kanälen, die Details bis auf 500 Meter genau zeigen, ermöglicht dies Meteorologen, sich schnell entwickelnde Wetterereignisse detaillierter und in wesentlich kürzeren Zeitabständen zu verfolgen.

Nachdem Stromversorgung und Kommunikation hergestellt sind, werden die EUMETSAT-Teams den Satelliten nun in seine Betriebsposition lenken, seine Systeme aktivieren und mit den Vorbereitungen für die Inbetriebnahme und den operativen Betrieb beginnen.

Weitere aktuelle Informationen zum MTG-I2 finden Sie im "Launch Hub" auf der EUMETSAT-Website, der Nachrichten, Interviews und Einblicke in die Reise des Satelliten enthält.

In unserem Presse-Kit finden Sie alle relevanten Informationen, Biografien der Redner, Videos und Erfahrungsberichte.

Über EUMETSAT Verlässlich im Weltraum. Unverzichtbar auf der Erde.

Seit 1986 beobachtet EUMETSAT, die europäische Agentur für meteorologische Satelliten, Wetter und Klima aus dem Weltraum. Vier Meteosat-Satelliten überwachen kontinuierlich sich rasch entwickelnde Wetterereignisse, während zwei Metop-Satelliten Vorhersagen von bis zu zehn Tagen im Voraus unterstützen. EUMETSAT betreibt zudem Dienste im Rahmen des Copernicus-Programms und leitet die Entwicklung des Data Lake für "Destination Earth".

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EUMETSAT.

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