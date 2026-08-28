Der Hersteller der Sonnenbrillenmarken Oakley und Ray-Ban erklärte gerade, bis zu 5 Mio. Aktien zurückkaufen zu wollen. Die Aktie hat am Donnerstag bei 157,50 Euro geschlossen - auf Basis dieses Kurses könnte sich der Gesamtwert des Rückkaufs je nach Marktbedingungen auf rund 787,5 Mio. Euro belaufen. Offenbar vertraut man also der eigenen Wertschöpfung und in die langfristigen Aussichten. Die Aktionäre tun das auch - die Aktie steigt heute um über 3 %.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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