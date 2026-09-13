100 Prozent mehr Produktion in sieben Stunden: Warum Skalierbarkeit bei neuen Brillentechnologien zum entscheidenden Faktor wird

Anzeige / Werbung

Eine neue Technologie kann patentiert sein, im Labor funktionieren und regulatorische Hürden überwinden. Für Anleger beginnt die entscheidende Frage jedoch häufig erst danach: Lässt sie sich schnell, zuverlässig und wirtschaftlich in großen Stückzahlen produzieren?

Gerade im globalen Brillenmarkt ist Skalierbarkeit entscheidend. Milliarden Menschen nutzen Brillen und Sonnenbrillen, während immer neue Funktionen direkt ins Glas wandern - von selbsttönenden Materialien über Myopie-Management bis zu speziellen Filtertechnologien.

Große Hersteller verfügen dafür über internationale Produktions- und Vertriebsstrukturen. Kleine Technologieunternehmen stehen dagegen vor einem klassischen Problem: Wie lässt sich eine Innovation skalieren, ohne zunächst enorme Summen in eigene Fabriken investieren zu müssen?

EssilorLuxottica zeigt, was industrielle Skalierung bedeutet

Die Dimension des Marktes zeigt EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667). Der französisch-italienische Konzern verbindet Marken wie Ray-Ban und Oakley mit einem der weltweit größten Geschäfte für Brillengläser und optische Technologien.

Neue Technologien sind für einen solchen Konzern erst dann wirtschaftlich besonders interessant, wenn sie in große Produktions- und Vertriebsstrukturen integriert werden können.

Genau hier liegt eine der größten Hürden für junge Health-Tech-Unternehmen. Ein Patent schafft geistiges Eigentum. Skalierbare Produktion schafft dagegen erst die Voraussetzung, daraus ein größeres Geschäft aufzubauen.

Und genau an diesem Punkt versucht Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069), den nächsten Schritt zu machen.

100 Prozent mehr Linsen pro Produktionszyklus

Im September 2025 meldete Rise einen Fortschritt bei seinem proprietären Produktionsverfahren.

Nach Angaben des Unternehmens konnte die Zahl der produzierten Linsen innerhalb eines siebenstündigen Produktionszyklus um 100 Prozent gesteigert werden. Grundlage dafür seien ein neu entwickelter Nanomaterial-Komplex sowie Verbesserungen am proprietären Diffusionsverfahren.

Durch höhere Reaktantenkonzentrationen könnten komplexere Partikel bei gleichbleibender Qualität produziert und der Produktionsdurchsatz erhöht werden, erklärte das Unternehmen.

Noch interessanter für die Skalierungsfrage: Rise erklärte, dass die Produktionskapazität eines einzelnen Setups auf Zehntausende hochpräzise Linsen ausgelegt werden könne.

Das ist allerdings zunächst eine technische Kapazitätsangabe des Unternehmens - kein Beleg dafür, dass bereits Zehntausende Linsen kommerziell produziert oder verkauft wurden.

Nanopartikel direkt im Brillenglas

Die Produktionstechnologie ist deshalb relevant, weil Rise mit SpectraGuard keinen klassischen Oberflächenfilter entwickelt hat.

Das Unternehmen nutzt ein proprietäres Diffusionsverfahren, um Nanopartikel in optische Linsen einzubringen. Unterschiedliche Partikelgrößen und -strukturen sollen bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbieren.

SpectraGuard ist nach Angaben von Rise darauf ausgelegt, 100 Prozent des UV-Lichts sowie bis zu 90 Prozent ausgewählter Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu filtern und gleichzeitig natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit zu erhalten.

Im März 2026 meldete Rise zudem die FDA-Registrierung und Klassifizierung von SpectraGuard als Class-I-exempt Medical Device.

Damit verschob sich die Herausforderung: weg von der reinen Produktentwicklung und hin zur Produktion und Kommerzialisierung.

Statt eigener Fabriken: vorhandene Labore nutzen

Hier wird die Produktionssteigerung aus dem Jahr 2025 strategisch interessant.

Rise verfolgt ein Modell, bei dem das eigene Verfahren nicht ausschließlich in einer zentralen Fabrik eingesetzt werden soll. Nach Unternehmensangaben wurde das Produktionssystem so entwickelt, dass es in mehreren optischen Laboren und Produktionsstätten repliziert werden kann.

Im April 2026 folgte mit Sierra Optical Lab in Reno, Nevada, der erste konkrete Schritt in diese Richtung. Sierra soll SpectraGuard-Linsen herstellen und über bestehende Beziehungen zu Eye Care Professionals vertreiben.

Im Juni kam mit SportifEye Optics in Kalifornien ein zweiter US-Laborpartner hinzu.

Damit entsteht ein anderes Skalierungsmodell als bei einem klassischen Hersteller:

Technologie ? standardisierter Produktionsprozess ? bestehende optische Labore ? Eye Care Professionals ? Kunde.

Rise bezeichnet diesen Ansatz als Low-CAPEX-Modell.

Skalieren ohne Milliardeninvestitionen?

Der mögliche Vorteil liegt auf der Hand. Wenn sich das Produktionsverfahren tatsächlich zuverlässig in unterschiedlichen bestehenden Laboren replizieren lässt, müsste Rise nicht selbst ein großes Netz eigener Fabriken finanzieren.

Das könnte Kapitalbedarf und Geschwindigkeit der Expansion erheblich beeinflussen.

Gleichzeitig entsteht daraus eine neue Herausforderung: Ein dezentrales Produktionsmodell muss über mehrere Partner hinweg reproduzierbare Qualität liefern. Technische Kapazität ist außerdem nicht dasselbe wie tatsächliche Nachfrage.

Deshalb werden für Anleger künftig andere Kennzahlen entscheidend: Wie viele Labore produzieren tatsächlich? Wie viele Linsen werden hergestellt? Wie hoch ist die Auslastung? Und vor allem: Wie viele davon werden verkauft und nachbestellt?

Aus Produktionskapazität muss Umsatz werden

Rise hat innerhalb kurzer Zeit mehrere Voraussetzungen geschaffen. Das Unternehmen verfügt über patentierte Technologie, meldete eine Verdoppelung des Produktionsdurchsatzes, erhielt die FDA-Klassifizierung und hat inzwischen zwei US-Laborpartner für die Produktion und Kommerzialisierung von SpectraGuard.

Damit beginnt jedoch erst der eigentliche Skalierungstest.

Eine Produktionskapazität von Zehntausenden Linsen ist für Anleger nur dann relevant, wenn entsprechende Nachfrage entsteht. Sierra Optical und SportifEye zeigen, wie Rise sein Verfahren über vorhandene Infrastruktur verbreiten will. Ob daraus ein skalierbares Geschäftsmodell entsteht, werden Produktionszahlen, Bestellungen und Umsätze zeigen müssen.

Bei neuen Technologien entscheidet deshalb nicht allein, was im Labor möglich ist. Entscheidend ist, ob sich dieselbe Technologie tausendfach produzieren, verkaufen und wiederholen lässt. Genau diesen Beweis muss Rise Nano Optics jetzt antreten.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Rise Nano Optics Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Rise Nano Optics Ltd" oder "Nebenwerte".

Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

Disclaimer/Risikohinweis Rise Nano Optics Ltd

Interessenkonflikte: Mit Rise Nano Optics Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Rise Nano Optics Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Rise Nano Optics Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Rise Nano Optics einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Rise Nano Optics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 100 Prozent mehr Produktion in sieben Stunden: Warum Skalierbarkeit bei neuen Brillentechnologien zum entscheidenden Faktor wird appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: FR0000121667,CA76761X1069