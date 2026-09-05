411 Milliarden US-Dollar Schaden pro Jahr: Warum Augengesundheit für Carl Zeiss Meditec, Alcon & Co. zum Technologiemarkt wird - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt

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Sehprobleme sind nicht nur eine medizinische Herausforderung. Sie verursachen auch enorme wirtschaftliche Kosten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO leben weltweit mindestens 2,2 Milliarden Menschen mit einer Beeinträchtigung des Nah- oder Fernsehens. Bei mindestens einer Milliarde davon hätte die Beeinträchtigung verhindert werden können oder ist bislang nicht ausreichend behandelt worden. Die WHO beziffert die damit verbundenen weltweiten Produktivitätsverluste auf rund 411 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Dem gegenüber steht eine bemerkenswerte Zahl: Die WHO schätzt den Finanzierungbedarf, um die bestehende Versorgungslücke bei unkorrigierten Fehlsichtigkeiten und Katarakten zu schließen, auf rund 25 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig dürften Bevölkerungswachstum und Alterung dafür sorgen, dass Augengesundheit weiter an Bedeutung gewinnt.

Für Anleger entsteht daraus ein langfristiges Thema: Wie kann Technologie helfen, Diagnose, Behandlung und Sehversorgung effizienter und leistungsfähiger zu machen?

Carl Zeiss Meditec zeigt die wirtschaftliche Dimension

Dass Augenmedizin bereits heute ein Milliardenmarkt für Technologieunternehmen ist, zeigt Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704). Das Unternehmen entwickelt Lösungen für Diagnostik und Behandlung in der Augenheilkunde, darunter Systeme für refraktive Eingriffe, Kataraktchirurgie und Intraokularlinsen.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von rund 2,23 Milliarden Euro. Rund 1,72 Milliarden Euro davon entfielen auf den Bereich Ophthalmology.

Damit wird sichtbar, wie stark moderne Augengesundheit bereits von Technologie geprägt ist. Die Wertschöpfung reicht von der frühzeitigen Diagnose über chirurgische Verfahren bis zu immer spezialisierteren optischen Lösungen.

Alcon investiert Milliarden in Vision Care

Auch Alcon (ISIN: CH0432492467) zeigt die Größe des Marktes. Der Schweizer Konzern ist sowohl in der Augenchirurgie als auch im Bereich Vision Care aktiv und gehört damit zu den großen internationalen Unternehmen, die vom langfristig steigenden Bedarf an Augenversorgung profitieren können.

Die strukturellen Treiber sind erheblich. Die WHO nennt unkorrigierte Fehlsichtigkeiten und Katarakte als führende Ursachen von Sehbeeinträchtigungen. Hinzu kommen unter anderem altersbedingte Makuladegeneration, Glaukom und diabetische Retinopathie.

Doch Innovation findet nicht ausschließlich in Operationssälen und Diagnostiksystemen statt.

Zunehmend wird auch das Produkt technologisch weiterentwickelt, das Milliarden Menschen bereits heute nutzen: das Brillenglas.

Wenn Technologie direkt ins Brillenglas wandert

Moderne Brillengläser können inzwischen deutlich mehr als Sehschärfe korrigieren. Selbsttönende Materialien, Myopie-Management, Spezialbeschichtungen und Technologien zur Steuerung bestimmter Lichtbereiche zeigen, wie zusätzliche Funktionen direkt in optische Produkte integriert werden.

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069).

Das kanadische Health-Tech-Unternehmen entwickelt und kommerzialisiert mit SpectraGuard eine patentierte nanopartikelbasierte Technologie für optische Linsen. Nach Unternehmensangaben ist SpectraGuard darauf ausgelegt, 100 Prozent des UV-Lichts sowie bis zu 90 Prozent ausgewählter hochenergetischer Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu filtern und gleichzeitig natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit zu erhalten.

Im November 2025 meldete Rise zudem die Erteilung seines dritten US-Technologiepatents. Das Patent Nr. 12,383,955 B2 schützt nach Unternehmensangaben eine Technologie, die Gold- und Silbernanopartikel beziehungsweise Ionen nutzt, um sichtbares und ultraviolettes Licht selektiv zu absorbieren.

2,2 Milliarden Menschen sind nicht der Markt von Rise

Eine wichtige Abgrenzung ist dabei notwendig.

Die WHO-Zahlen beschreiben die weltweite Belastung durch Sehbeeinträchtigungen. Sie stellen weder den adressierbaren Markt von SpectraGuard dar noch belegen sie, dass die Technologie bestimmte Augenerkrankungen verhindert oder behandelt.

Der Zusammenhang ist ein anderer: Die enorme gesundheitliche und wirtschaftliche Bedeutung des Sehens sorgt dafür, dass weltweit Milliarden in neue Technologien rund um das Auge investiert werden. Rise versucht innerhalb dieses viel größeren Trends, eine spezialisierte Position im Bereich funktionaler Brillengläser aufzubauen.

Und inzwischen geht es nicht mehr nur um Forschung.

Jetzt entscheidet die Kommerzialisierung

2026 hat Rise begonnen, seine US-Vertriebsstruktur aufzubauen. Sierra Optical Lab in Nevada wurde der erste amerikanische Laborpartner. Mit SportifEye Optics folgte ein zweites Labor, das SpectraGuard herstellen und über bestehende Beziehungen zu Eye Care Professionals und Handelspartnern vertreiben soll.

Mit LI Opticians in New York kam anschließend die erste direkte US-Partnerschaft auf Ebene eines Eye Care Professionals hinzu.

Rise verfolgt damit ein kapitalarmes Modell: Statt selbst Fabriken und ein umfangreiches Filialnetz aufzubauen, soll SpectraGuard über bestehende optische Infrastruktur zum Kunden gelangen.

Für Anleger beginnt damit die entscheidende Phase. Patente, Technologie und Partnerschaften schaffen Voraussetzungen. Kommerzieller Erfolg entsteht jedoch erst durch verkaufte Linsen, Wiederholungsbestellungen und wachsende Umsätze.

Die 411 Milliarden US-Dollar an jährlichen Produktivitätsverlusten zeigen, wie groß die wirtschaftliche Dimension mangelnder Sehgesundheit inzwischen ist. Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec und Alcon demonstrieren gleichzeitig, dass Technologie bereits heute ein zentraler Bestandteil dieses Milliardenmarktes ist.

Rise Nano Optics steht dagegen erst am Anfang. Ob seine Nanotechnologie eine relevante kommerzielle Nische findet, muss sich noch zeigen. Doch der strukturelle Trend ist deutlich: Augengesundheit wird zunehmend zum Technologiemarkt - und ein Teil dieser Innovation findet direkt im Brillenglas statt.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

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