589 Millionen Menschen mit Diabetes: Warum die globale Diabetes-Welle zum Technologiethema für die Augen wird - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt

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Diabetes entwickelt sich zu einer der großen globalen Gesundheitsherausforderungen. Nach dem aktuellen Diabetes Atlas der International Diabetes Federation (IDF) lebten 2024 weltweit rund 589 Millionen Erwachsene zwischen 20 und 79 Jahren mit Diabetes - fast jeder neunte Erwachsene. Bis 2050 könnte diese Zahl auf 853 Millionen steigen. Gleichzeitig überschritten die weltweiten diabetesbedingten Gesundheitsausgaben 2024 erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar.

Für Anleger ist dabei nicht nur der Markt für Diabetesmedikamente interessant. Die Erkrankung kann langfristig zahlreiche Organe schädigen - darunter auch die Augen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt die diabetische Retinopathie ausdrücklich als eine der führenden Ursachen für Sehbeeinträchtigungen und Blindheit weltweit. Damit entsteht neben der Behandlung von Diabetes selbst ein wachsender Bedarf an Diagnostik, regelmäßigen Augenuntersuchungen und neuen Technologien rund um die Augengesundheit.

Wenn Diabetes zum Augenproblem wird

Dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte können Blutgefäße im Auge schädigen. Die daraus entstehende diabetische Retinopathie kann unbehandelt zu dauerhaften Sehschäden führen. Gerade deshalb empfiehlt die WHO für Menschen mit Diabetes regelmäßige Augenuntersuchungen und ein systematisches Screening auf Retinopathie.

Wie groß das Problem werden könnte, zeigte bereits eine wissenschaftliche Analyse zur weltweiten Entwicklung der diabetischen Retinopathie. Sie schätzte, dass rund 34,6 Prozent der Menschen mit Diabetes eine Form der diabetischen Retinopathie aufweisen könnten; bei rund 10,2 Prozent wurde eine sehbedrohende Form geschätzt.

Die Studie ist älter und ihre langfristigen Projektionen sollten deshalb nicht mit aktuellen Prävalenzzahlen gleichgesetzt werden. Doch der strukturelle Zusammenhang bleibt relevant: Je mehr Menschen mit Diabetes leben, desto wichtiger werden Technologien zur Überwachung und Versorgung der Augen.

Ein Milliardenmarkt für Augenmedizin

Davon profitieren bereits etablierte Medizintechnikkonzerne.

Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 rund 2,23 Milliarden Euro Umsatz. Rund 1,72 Milliarden Euro davon entfielen auf den Bereich Ophthalmology. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Technologien für Diagnose und Behandlung in der Augenheilkunde.

Auch Alcon (ISIN: CH0432492467) zeigt die wirtschaftliche Dimension des Marktes. Der Schweizer Augenheilkunde-Konzern erzielte 2025 einen Gesamtumsatz von rund 10,3 Milliarden US-Dollar, davon rund 4,6 Milliarden US-Dollar im Bereich Vision Care.

Beide Unternehmen stehen für einen größeren Trend: Augengesundheit wird zunehmend zum Technologiemarkt.

Dabei geht es längst nicht nur um Operationen oder diagnostische Geräte. Innovation findet zunehmend auch dort statt, wo Milliarden Menschen täglich mit Augengesundheit in Berührung kommen - bei Kontaktlinsen und Brillengläsern.

Von der Behandlung zur funktionalen Linse

Genau hier wird Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) interessant.

Das kanadische Health-Tech-Unternehmen entwickelt nanotechnologische Lösungen für optische Linsen und positioniert seine Plattform im Bereich präventiver Augengesundheit. Mit SpectraGuard hat Rise eine patentierte nanopartikelbasierte Technologie entwickelt, die nach Unternehmensangaben 100 Prozent des UV-Lichts sowie bis zu 90 Prozent ausgewählter hochenergetischer Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern filtern soll, während natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit erhalten bleiben.

Im November 2025 erhielt Rise nach eigenen Angaben sein drittes US-Technologiepatent. Darüber hinaus beschreibt das Unternehmen längerfristige Forschungs- und Entwicklungsziele auch im Zusammenhang mit degenerativen Augenerkrankungen und diabetesbezogenen Sehproblemen.

Hier ist allerdings eine klare Grenze wichtig: Die steigende Zahl von Diabetespatienten ist nicht automatisch der adressierbare Markt von SpectraGuard. Ebenso belegen die genannten Diabetes- und Retinopathie-Daten nicht, dass SpectraGuard diabetische Retinopathie verhindern oder behandeln kann.

Die Verbindung liegt vielmehr im übergeordneten Trend: Mit der steigenden Belastung durch Augenerkrankungen wächst auch das Interesse an neuen Technologien entlang der gesamten Versorgungskette.

Rise steht vor dem kommerziellen Test

Für Rise geht es inzwischen nicht mehr nur um Forschung und Patente.

2026 gewann das Unternehmen mit Sierra Optical Lab in Nevada seinen ersten US-Laborpartner. Danach folgte SportifEye Optics in Kalifornien. Beide sollen SpectraGuard über bestehende optische Infrastruktur herstellen beziehungsweise vertreiben.

Mit LI Opticians in New York kam anschließend die erste direkte US-Partnerschaft auf Ebene eines Eye Care Professionals hinzu.

Rise versucht damit, ein kapitalarmes Modell aufzubauen: Statt eigene Produktionsstätten und ein großes Filialnetz zu finanzieren, soll die Technologie über bestehende Labore und Augenoptiker zum Kunden gelangen.

853 Millionen bis 2050?

Die Dimension des übergeordneten Trends ist erheblich. Die IDF erwartet, dass die Zahl der Erwachsenen mit Diabetes von heute 589 Millionen auf 853 Millionen im Jahr 2050 steigen könnte. Gleichzeitig zählt die WHO diabetische Retinopathie bereits heute zu den wichtigen Ursachen von Sehbeeinträchtigung.

Für etablierte Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec und Alcon bedeutet das einen langfristig wachsenden Bedarf an Augenmedizin, Diagnostik und Vision Care.

Rise Nano Optics steht dagegen wesentlich früher in seiner Entwicklung. Patente und erste Vertriebspartner sind vorhanden - ob daraus ein skalierbares Geschäft entsteht, müssen nun Verkäufe, Wiederholungsbestellungen und Umsätze zeigen.

Die Diabetes-Welle macht Augengesundheit zu einem immer größeren Problem. Welche Technologien daraus langfristig ein Geschäft machen können, entscheidet jedoch erst der Markt.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

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