H2APEX verzeichnete im zweiten Quartal/Halbjahr 2026 ein starkes Umsatzwachstum, was den fortgesetzten strategischen Fortschritt bestätigt. Die Rentabilität blieb unter Druck, da erhöhte Anlaufkosten weiterhin auf den Erträgen und dem Cashflow lasteten, was wir als typisch für die aktuelle Anlaufphase betrachten. Ermutigend ist, dass das Kerngeschäft Projektentwicklung & Energie-/Asset-Management erheblich an Dynamik gewann, während der Bereich Speicher & Transport erste Einnahmen generierte und die kommerzielle Basis der Gruppe erweiterte. Operativ erreichte das WAL-Projekt einen weiteren wichtigen Meilenstein, indem es die Einspeiseleistung in das deutsche Wasserstoff-Kernnetz sicherte, während RED III zusätzliche regulatorische Unterstützung für die Nachfrage nach grünem Wasserstoff bieten sollte. Das Management hielt an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest. Wir senken unsere Schätzungen für das Nettoergebnis für 2026 und 2027, betrachten jedoch den langfristigen Investitionsfall weiterhin als intakt und bekräftigen unser Spec. BUY-Rating mit einem leicht reduzierten Kursziel von 2,70 EUR (alt: 2,80 EUR), was ein Upside-Potenzial von 167% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/h2apex-group-sca
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