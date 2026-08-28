AWSX der Telegram-Trader.de: Gilead: Neue HIV-Zulassung trifft auf starkes Kerngeschäft

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Bei Gilead Sciences kommt aktuell einiges zusammen. Mit der FDA-Zulassung von Bixlenvo hat der Pharmakonzern einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht.

Gleichzeitig zeigen die jüngsten Quartalszahlen, dass das bestehende HIV-Geschäft weiter wächst. Für mich ergibt sich daraus ein interessantes Gesamtbild: Gilead baut sein HIV-Portfolio weiter aus und schafft sich zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für die kommenden Jahre.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Bixlenvo am 27. August zugelassen. Das Medikament kombiniert Bictegravir und Lenacapavir und ist für virologisch supprimierte Erwachsene mit HIV-1 zugelassen, die insbesondere aufgrund komplexer Behandlungsschemata eine weitere Therapieoption benötigen. Der entscheidende Punkt ist die einfache Einnahme als tägliche Einzeltablette. Damit richtet sich Bixlenvo insbesondere an Patienten, die bislang komplexere Behandlungsschemata benötigen.

Für Gilead ist das mehr als nur eine weitere Produktzulassung. Mit Bictegravir steckt bereits ein Wirkstoff aus dem erfolgreichen HIV-Medikament Biktarvy in der Kombination. Lenacapavir wiederum ist für Gilead strategisch besonders interessant, weil der Wirkstoff zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil der langfristigen HIV-Strategie des Konzerns wird.

Grafik: Chat GPT

Die Zulassung kommt zudem genau zum angekündigten Zeitpunkt. Im April hatte die FDA dem Antrag im Rahmen einer Priority Review ein PDUFA-Datum für den 27. August 2026 gegeben. Der US-Listenpreis von Bixlenvo liegt bei 4.595 Dollar für eine 30-Tage-Versorgung. Die Markteinführung soll kurzfristig erfolgen.

Noch wichtiger ist für mich allerdings der Blick auf das bestehende Geschäft. Gilead erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 7,8 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Die Produktumsätze ohne Veklury stiegen um 10 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar. Besonders stark entwickelte sich erneut das HIV-Geschäft. Der gesamte HIV-Umsatz stieg um 12 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar.

Biktarvy bleibt dabei der wichtigste Umsatzbringer. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 7 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Noch stärker entwickelte sich Descovy mit einem Plus von 48 Prozent auf 967 Millionen Dollar.

Auch außerhalb von HIV gibt es positive Ansätze. Das Leberkrankheiten-Geschäft legte um 10 Prozent auf 877 Millionen Dollar zu. Bei Trodelvy, einem Krebsmedikament, stiegen die Umsätze sogar um 26 Prozent auf 457 Millionen Dollar.

Für mich wird damit deutlich, warum die Bixlenvo-Zulassung gerade jetzt interessant ist. Gilead muss nicht darauf hoffen, dass ein einzelner Pipeline-Kandidat irgendwann den Durchbruch schafft. Das Unternehmen verfügt bereits über ein milliardenschweres HIV-Geschäft, das weiterhin wächst. Bixlenvo erweitert dieses Geschäft nun um eine weitere Therapieoption.

Gilead hatte den adressierbaren Markt im Vorfeld der Zulassung auf etwa 5 Prozent oder mehr der HIV-Patienten mit komplexen Therapiesituationen beziffert. Das ist zunächst kein riesiger Markt. Trotzdem kann daraus ein interessanter zusätzlicher Umsatzbeitrag entstehen, insbesondere wenn Gilead seine Position rund um Lenacapavir weiter ausbaut.

Genau diese Kombination gefällt mir: ein starkes bestehendes Geschäft und gleichzeitig neue Produkte, die zusätzliche Wachstumsfelder eröffnen.

Ganz ohne Fragezeichen ist der Investmentcase allerdings nicht. Bei den Zelltherapien bleibt der Wettbewerbsdruck hoch. Im zweiten Quartal gingen die Umsätze mit Yescarta um 12 Prozent und mit Tecartus um 24 Prozent zurück.

Auch Veklury spielt inzwischen kaum noch eine Rolle. Die Umsätze fielen im zweiten Quartal um 81 Prozent auf nur noch 23 Millionen Dollar. Hinzu kommen hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die Integration jüngster Übernahmen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten lagen im zweiten Quartal bei 1,8 Milliarden Dollar.

Das sollte man bei der Bewertung der Zahlen berücksichtigen. Im zweiten Quartal belasteten unter anderem akquisitionsbedingte Aufwendungen für erworbene Forschung und Entwicklung das Ergebnis erheblich. Der ausgewiesene Verlust je Aktie zeichnet deshalb nicht das komplette Bild des operativen Geschäfts. Gleichzeitig erwirtschaftete Gilead im zweiten Quartal einen operativen Cashflow von rund 3,6 Milliarden Dollar.

Mein Fazit: Für mich ist die Bixlenvo-Zulassung eine wichtige Ergänzung zu den bereits starken Quartalszahlen. Gilead zeigt im HIV-Geschäft weiterhin Wachstum, Biktarvy liefert Milliardenumsätze und mit Bixlenvo kommt jetzt eine weitere zugelassene Therapieoption hinzu.

Besonders interessant finde ich, dass die Meldung nicht isoliert betrachtet werden muss. Das bestehende Geschäft wächst bereits, während gleichzeitig neue Produkte auf den Markt kommen. Genau diese Kombination macht den Gilead-Case für mich interessant.

Natürlich bleiben die rückläufigen Zelltherapie-Umsätze und die hohen Investitionen Punkte, die man im Auge behalten muss. Insgesamt hat sich das Bild mit den Q2-Zahlen und der jetzt erfolgten FDA-Zulassung für mich aber weiter verbessert.

Gilead bleibt damit für mich einer der Pharmawerte, bei denen ich die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr besonders genau verfolgen würde.

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Die Technische Lage:

Gilead spielt die breite Konsolidierungsformation aus dem Frühjahr bis in den Hochsommer inzwischen nach oben aus. Die Aktie konnte bereits über die inverse SKS ausbrechen und ist zunächst im Bereich um 149 Dollar auf Widerstand gestoßen. Danach hat sich ein kleiner Wimpel gebildet, der jetzt durchaus für eine Fortsetzung des Anstiegs sprechen kann.

Das rechnerische Ziel aus der inversen SKS liegt bei etwa 153 bis 154 Dollar. Damit wäre nach oben noch etwas Luft, auch wenn Gilead im Vorfeld der aktuellen Meldung bereits ordentlich gelaufen ist. Wichtig bleibt für mich die 50-Tage-Linie. Solange Gilead darüber bleibt, ist das kurzfristig bullische Bild intakt. Einen Rückfall darunter würde ich dagegen als Warnsignal sehen.

Jetzt muss man einfach schauen, was der Markt in den nächsten Tagen aus der guten Nachricht macht.







Ich wünsche euch viel Glück bei euren Anlagen.



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