Mitteilung der LAIQON AG: LAIQON AG setzt Wachstumskurs mit Strategie GROWTH 28 fort - Hauptversammlung unterstützt Vorstand mit breiter Zustimmung - Vorstand erläutert Wachstumsstrategie GROWTH 28, Anstieg AuM aktuell auf 11,5 Mrd. EUR - Hauptversammlung beschließt alle neun Tagesordnungspunkte mit hohen Mehrheiten - Michael Strafuss neu in den Aufsichtsrat gewählt - Zwischenbericht 2026 bestätigt operative und finanzielle Fortschritte - CEO-Webcast heute um 11:00 Uhr Vorstand erläutert Wachstumsstrategie GROWTH 28, Anstieg AuM aktuell auf 11,5 Mrd. EUR Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) hat auf ihrer gestrigen ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 ihren Wachstumskurs bekräftigt. CEO Dipl.-Ing. Achim Plate und CSTRO Axel Hörger erläuterten den Aktionärinnen und Aktionären die operative Entwicklung, die wesentlichen Wachstumsinitiativen für das 2. Hj. 2026 und die Fortsetzung des Wachstumskurses. Bis 2028(e) sollen die Assets under Management (AuM) auf über 15 Mrd. EUR steigen. Zum 25. August 2026 lagen die AuM des LAIQON-Konzerns bei 11,5 Mrd. EUR und damit rund 0,5 Mrd. EUR über dem Stand zum 30. Juni 2026 (11,0 Mrd. EUR). GROWTH 28 zielt auf beschleunigtes organisches Wachstum, die konsequente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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