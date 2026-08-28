Dass die Reploid AG in Sachen Expansion ordentlich Gas gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt folgt der nächste Schritt: Das Welser Kreislauf-Biotechunternehmen plant den Wechsel vom Vienna MTF in den Prime Market der Wiener Börse, bereitet einen Aktiensplit im Verhältnis 1:15 vor, will den Streubesitz über Sachkapitalerhöhungen und Wandelschuldverschreibungen ausbauen und hat dabei konkrete Akquisitionen im Visier, vor allem in der Pet-Food-Industrie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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