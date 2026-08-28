Die Marvell Technology-Aktie reagiert am Freitagmorgen mit einem Kurssturz von -8% auf die gestern nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen. Fielen sie denn so schlecht aus und ist der in den letzten Monaten so stark gehypte Technologietitel nun kein Investment mehr wert? Starkes Wachstum und noch stärkeres voraus An den Quartalszahlen selbst kann die enttäuschte Reaktion der Marvell Technology-Aktie kaum gelegen haben. Sie fielen hervorragend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de