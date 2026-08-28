IVU Traffic Technologies, oder kurz IVU, und OHB, Weltraumkonzern aus Bremen, stehen für technologische Excellenz und spannende Wachstumsstories. Und das am deutschen Parkett beheimatet. Beide leiferten diese Woche Meldungen, die den Blick auf diese Technologiewerte verstärken sollten. Parallel zu den Kursgewinnen bei Halbleitern und den neuen Zwischen-Höchstständen von SAP meldeten sich diese Woche auch zwei weitere deutsche Technologie- und Softwareunternehmen mit operativen Fortschritten: Die IVU Traffic Technologies AG und die OHB SE. Während IVU das Betriebsergebnis steigert und die Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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