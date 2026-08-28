Die Fondsmanagerin Stephanie Link hat EQT Corp in ihr Portfolio aufgenommen. Getrieben von der wachsenden Energienachfrage durch Rechenzentren und LNG-Exporte. Der US-Erdgasriese notiert trotz jüngster Kursschwäche deutlich unter seinem historischen Bewertungsniveau. Der Energiehunger der künstlichen Intelligenz wird zur Wachstumsstory für die fossile Energiewirtschaft. Während Tech-Konzerne weltweit neue Rechenzentren aus dem Boden stampfen, rückt eine grundlegende Frage in den Fokus institutioneller Investoren: Woher kommt der Strom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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