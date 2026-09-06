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WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker-Symbol: GOS
Tradegate
04.09.26 | 20:21
897,00 Euro
+0,34 % +3,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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USA 500
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5-Tage-Chart
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891,60893,4018:13
892,60895,2004.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALBEMARLE
ALBEMARLE CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALBEMARLE CORPORATION108,95+0,23 %
CATERPILLAR INC699,00-0,23 %
CENTENE CORPORATION58,12+0,69 %
COINBASE GLOBAL INC158,50-0,29 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION114,75+0,04 %
EQT CORPORATION47,290-0,44 %
EVERCORE INC252,20+2,69 %
GENERAL DYNAMICS CORPORATION308,70-0,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC897,00+0,34 %
KINDER MORGAN INC27,030-0,04 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION451,40-0,18 %
MOLINA HEALTHCARE INC176,00+1,76 %
MORGAN STANLEY184,60-1,52 %
MP MATERIALS CORP46,9500,00 %
ROBINHOOD MARKETS INC105,18+0,04 %
ROSS STORES INC199,14+0,27 %
RTX CORPORATION172,70-0,09 %
STRATEGY INC123,02+0,13 %
TENET HEALTHCARE CORPORATION226,00-0,88 %
WALMART INC92,05-0,22 %
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