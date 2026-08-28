© Foto: OpenAIWorkday übertrifft die Erwartungen und hebt die Prognose leicht an. KI treibt das Geschäft, doch langsameres Wachstum belastet die Anlegerstimmung.
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