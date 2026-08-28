Genf - Reyl Intesa Sanpaolo hat nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen der Finma ihren rechtlichen Namen in Intesa Sanpaolo Wealth Management SA geändert. Die Bank wird kommerziell unter der Marke Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse agieren. Diese Umbenennung erfolgt im Anschluss an die im Jahr 2021 geschlossene strategische Partnerschaft mit der Intesa-Sanpaolo-Gruppe und die vollständige Übernahme der Bank durch die Gruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab