Fast drei Jahre ist es her, dass Shell ankündigte, sich von seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaft Sonnen trennen zu wollen und einen neuen Investor oder doch mindestens Mehrheitseigner zu suchen. Vor wenigen Tagen nun ist der Verkauf über die Bühne gegangen. Offizielle Verlautbarungen von Unternehmensseite blieben dazu aus, allerdings hatte das "Handelsblatt" davon erfahren und vor rund zwei Wochen darüber berichtet. Auf Nachfrage von pv magazine bestätigte Shell den abgeschlossenen Verkauf von Sonnen an Tiven. "Dieser Schritt unterstützt unsere laufenden Bemühungen zur Optimierung unseres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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