Braunschweig/Bochum - Hertha BSC hat zum Auftakt des 3. Spieltags der 2. Bundesliga am Freitag bei Eintracht Braunschweig einen 5:3-Sieg gefeiert, während der VfL Osnabrück gegen den VfL Bochum mit 1:0 gewonnen hat.



In Braunschweig erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen durch Yann Sturm in der 10. Minute in Führung. Kevin Ehlers erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Hertha kam jedoch noch vor der Pause zurück: Jon Dagur Thorsteinsson verkürzte in der 44. Minute, Josip Brekalo stellte in der 1. Minute der Nachspielzeit den Gleichstand her.



Nach dem Seitenwechsel drehte die Berliner Mannschaft die Partie endgültig. Ein Eigentor von Kevin Ehlers in der 53. Minute brachte Hertha erstmals in Führung. In der 69. Minute verwandelte Brekalo zudem einen Strafstoß. Oluwaseun Adewumi erhöhte in der 87. Minute, bevor Jan Urbich in der 88. Minute den Rückstand von Braunschweig auf den 3:5-Endstand reduzierte.



Auch in Bochum fiel der entscheidende Treffer früh. Ismail Badjie brachte Osnabrück bereits in der 4. Minute mit 1:0 nach vorn. Ein weiterer Treffer der Gäste in der 41. Minute wurde nach Überprüfung nicht anerkannt. Osnabrück verteidigte den Vorsprung anschließend bis zum Abpfiff und nahm damit drei Punkte aus Bochum mit.





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