Die Rigaku Corporation, ein Konzernunternehmen der Rigaku Holdings und ein globaler Lösungspartner für Röntgenanalysesysteme (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami; "Rigaku"), sowie die Tohoku-Universität (Sendai, Miyagi; President: Teiji Tominaga; "Tohoku-Universität") haben am 1. August 2026 an der Tohoku-Universität das Rigaku-Tohoku-Universität-Forschungsinstitut für gemeinsame Entwicklung im Bereich Röntgenmetrologie: Beyond The Limits (das "Institut") gegründet. Das Institut wird die Röntgenmesstechnik vorantreiben, neue Messverfahren entwickeln und die nächste Generation von Forschern im Rahmen einer zunächst auf drei Jahre angelegten Zusammenarbeit fördern, wobei je nach den erzielten Erfolgen eine Verlängerung möglich ist.

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Inside the Institute

Da Halbleiter immer kleiner und mehrschichtiger werden und eine größere Bandbreite an Materialien enthalten, werden die Fertigungsprozesse zunehmend komplexer. Die Röntgenmesstechnik ist für die hochpräzise, zerstörungsfreie Analyse unerlässlich, die zur Unterstützung einer stabilen Massenproduktion erforderlich ist; doch stoßen herkömmliche Verfahren in Bereichen wie der Bewertung von Mikrostrukturen und der genauen Strukturanalyse in Tiefenrichtung an ihre Grenzen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind neue Messtechnologien erforderlich, darunter weiche Röntgenstrahlung (Röntgenstrahlen mit längeren Wellenlängen und geringerer Energie als herkömmliche Röntgenstrahlen) sowie leistungsfähigere Kapazitäten, die in Zusammenarbeit mit Synchrotronstrahlungsanlagen aufgebaut werden.

Darüber hinaus gewinnt die Förderung von Fachkräften zunehmend an Bedeutung, die die fortgeschrittene Röntgenmesstechnik systematisch verstehen und sowohl in der Industrie als auch in der Forschung anwenden können.

Um diese beiden Herausforderungen im Bereich der Technologie und der Humanressourcen anzugehen, haben die Tohoku-Universität, Standort der Synchrotronstrahlungsanlage der nächsten Generation "NanoTerasu" und führend in der Informationswissenschaft, sowie Rigaku mit seinem Fachwissen und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Röntgenmesstechnik ein neues Institut gegründet. Unter dem Motto "Beyond The Limits" wird das Institut technologische Innovation und Talentförderung miteinander verbinden, um die derzeitigen Grenzen der Röntgenmesstechnik zu überwinden.

Das Institut möchte sich auf drei zentrale Ziele konzentrieren:

1. Fortschritte in der Röntgenmesstechnik

Das Institut wird Technologien zur Mikrostrukturmesstechnik entwickeln, indem es die Stärken von NanoTerasu im Bereich der Weichröntgenstrahlung nutzt und das Fachwissen der Tohoku-Universität im Bereich der Informationswissenschaften mit dem technischen Know-how von Rigaku verbindet, um die Datenanalyse voranzutreiben. Ziel ist es, eine technologische Grundlage zu schaffen, die den immer anspruchsvolleren Anforderungen an Messtechnik und Analyse gerecht wird.

2. Förderung der gemeinsamen Forschung

Das Institut wird gemeinsame Forschungsprojekte in einem breiten Spektrum von Fachgebieten vorantreiben, in denen Röntgenmesstechnik zum Einsatz kommt, einschließlich solcher Herausforderungen, die mit herkömmlichen Technologien nicht bewältigt werden können.

3. Ausbildung und Förderung für Nachwuchswissenschaftler und -ingenieure

Das Institut wird eine systematische Ausbildung im Bereich der Röntgenmesstechnik anbieten, die von den Grundlagen bis hin zu deren Anwendungen bei neuen Materialien und Strukturen reicht, mit dem Ziel, anrechnungsfähige Lehrveranstaltungen einzuführen. Es strebt an, Forscher und Ingenieure heranzubilden, die sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft einen Beitrag leisten können. Darüber hinaus wird das Rigaku-Stipendiensystem Stipendien für Doktoranden bereitstellen, die Forschung im Bereich der Röntgentechnik betreiben, und so deren akademische Forschung im Hinblick auf eine Abschlussarbeit sowie deren Anwendung in der praktischen Messtechnik unterstützen.

In der ersten dreijährigen Laufzeit wird sich das Institut auf die Umsetzung der Ziele seines gemeinsamen Forschungsplans konzentrieren. Vorrang haben dabei die praktische Anwendung der Weichröntgen-Messtechnik für Halbleiter sowie die Weiterentwicklung von Datenanalysetechnologien durch Informationswissenschaft. Aufbauend auf diesen Errungenschaften wird das Institut seine Forschung auf weitere Bereiche ausweiten, darunter elektronische und funktionelle Werkstoffe, in denen eine präzise Charakterisierung von Mikrostrukturen und Materialzuständen von entscheidender Bedeutung ist.

Durch die Ausbildung von Forschern und Ingenieuren, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft einen Beitrag zu leisten, strebt das Institut an, einen Kreislauf des Wissensaustauschs in der Röntgenmetrologie zu fördern und dazu beizutragen, eine nachhaltige Grundlage für Innovationen zu schaffen.

"Die treibende Kraft hinter dem Wachstum von Rigaku war unsere Fähigkeit, bei jedem Aufkommen neuer messtechnischer Herausforderungen optimale Lösungen unter Einsatz von Röntgentechnologie bereitzustellen", sagt Kazuhiko Omote, General Manager des Röntgenforschungslabors bei der Rigaku Corporation (Chief Operations Officer und Sonderprofessor am Institut). "Obwohl seit ihrer Entdeckung mehr als 130 Jahre vergangen sind und die grundlegenden Prinzipien der Röntgenstrahlung scheinbar vollständig aufgeklärt sind, bin ich überzeugt, dass Röntgenstrahlen noch zahlreiche Möglichkeiten bergen, die bisher unentdeckt geblieben sind. Um diese Möglichkeiten zu erschließen, sind die Beiträge der nächsten Generation erforderlich. Am Institut streben wir an, in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Expertise der Tohoku-Universität Neuland zu erkunden und gleichzeitig die nächste Generation von Talenten zu fördern, die sich diesen Herausforderungen stellen wird."

"Die Röntgenmesstechnik ist eine grundlegende Technologie, die eine Vielzahl von Bereichen unterstützt, darunter Halbleiter, Werkstoffe und Biowissenschaften", sagt Daichi Chiba, Director des International Center for Synchrotron Radiation Innovation Smart an der Tohoku-Universität (Beauftragter für den Betriebsbetrieb des Instituts). "Kontinuierliche Innovation ist unerlässlich, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Das Institut soll nicht nur als Plattform dienen, die die fortschrittlichen technischen Kompetenzen von Rigaku mit der Forschungsinfrastruktur der Tohoku-Universität einschließlich NanoTerasu verbindet, sondern auch ein Umfeld schaffen, in dem vielfältige Ideen sich über Disziplinen, Generationen und die Grenzen zwischen Industrie und Wissenschaft hinweg gegenseitig befruchten und so neue Ideen und Technologien hervorbringen. Getreu seinem Namen "Beyond The Limits" hoffen wir, bestehende Rahmenbedingungen zu überwinden und gemeinsam mit der nächsten Generation von Forschern und Ingenieuren die Zukunft der Röntgenmesstechnik zu gestalten. Wir hoffen, dass dieses Institut zu einer Startrampe für Innovationen wird, die die heutigen technologischen Grenzen überschreiten."

Überblick über das Forschungsinstitut für Co-Creation

Name: Forschungsinstitut für Röntgenmetrologie der Rigaku-Tohoku-Universität (gemeinsames Projekt): Beyond The Limits



Aktivitäten: Die Weiterentwicklung der Röntgenmesstechnik, die Erarbeitung neuer messtechnischer Verfahren und die Förderung der nächsten Generation von Forschern



Führungsstruktur:

(1) Chief Operations Officer und außerordentlicher Professor:

Kazuhiko Omote

General Manager, X-ray Research Laboratory, Rigaku Corporation



(2) Operations Support Officer:

Daichi Chiba

Director des International Center for Synchrotron Radiation Innovation Smart an der Tohoku-Universität

Professor, Nano Materials Function Creation Smart lab



Ort: Tohoku Universität



Betriebszeitraum: 1. August 2026 31. Juli 2029

Der Zeitraum kann je nach den erzielten Ergebnissen verlängert werden.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in 136 Ländern und Regionen und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: rigaku-holdings.com/english

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Sawa Himeno

Director, Communications Dept., Rigaku Holdings Corporation

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