Entwickelt In Zusammenarbeit mit Excillum zur Analyse von Batterien, Halbleiterbauelementen und fortschrittlichen Materialien

Rigaku Corporation, ein globaler Lösungspartner für Röntgenanalysesysteme und Konzernunternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami ("Rigaku"), gab heute die Einführung von CT Lab HR160, einem hochauflösenden Röntgen-Computertomographie (CT) System für Batterien, Halbleiterbauelemente, elektronische Bauteile und fortschrittliche Materialien bekannt. Das System wurde in Zusammenarbeit mit Excillum AB, der globalen Quelle für Röntgeninnovationen (Hauptsitz: Stockholm, Schweden; CEO: David Lindblom; "Excillum") entwickelt.

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Photo: CT Lab HR160 High-Resolution X-ray CT System

CT Lab HR160 bündelt die CT-Bildgebungskompetenz von Rigaku und die NanoTube N3 Röntgenstrahlenquelle von Excillum. Mit einer Betriebsspannung von bis zu 160 kV zur Unterstützung eines breiten Spektrums an Probentypen erzielt das System eine echte räumliche Auflösung von 250 nm ein branchenführendes Niveau für CT-Systeme dieser Klasse. Dies ermöglicht eine detaillierte, zerstörungsfreie 3D-Bildgebung feiner innerer Strukturen und Fehler, die mit konventionellen Labor-CT-Systemen nur schwer beobachtet werden können.

Seine Kegelstrahl-Geometrie ermöglicht es Anwendern, das Sichtfeld und die Auflösung anzupassen, ohne die Röntgenquelle oder den Detektor auszutauschen, was den Betrieb bei unterschiedlichen Proben und Bildgebungsanforderungen vereinfacht. Das System ist für Anwendungen, wie beispielsweise Feststoffbatterien, Halbleiterbauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren und Leistungselektronik konzipiert, bei denen die interne Inspektion eine zunehmend wichtige Rolle in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Qualitätsbewertung und Schadensanalyse spielt.

Da elektronische Bauteile und fortschrittliche Materialien immer kleiner, komplexer und leistungsstärker werden, benötigen Forscher und Hersteller präzise analytische Werkzeuge, die interne Strukturen in immer feineren Details und mit größerer Präzision sichtbar machen. Auf den gemeinsamen Stärken von Rigaku und Excillum aufbauend, geht CT Lab HR160 auf diese Bedürfnisse ein, indem es ein hochauflösendes Labor-CT-System bietet, das eine schnellere Entwicklung, verbesserte Produktqualität und fortgeschrittenere Schadensanalyse unterstützt.

"CT Lab HR160 bietet Kunden eine neue Möglichkeit zur Bewältigung zunehmend komplexer analytischer Herausforderungen bei neuartigen Materialien und elektronischen Bauelementen. Durch die Bereitstellung hochauflösender CT-Funktionen in einer Laborumgebung wollen wir die Entscheidungswege in Forschung, Entwicklung, Qualitätsbewertung und Fehleranalyse verkürzen", so Kiyoshi Ogata, General Manager of the Product Division, Rigaku.

"Wir freuen uns, dass die Röntgenquellentechnologie von Excillum in das neue CT Lab HR160 System von Rigaku integriert wurde. Diese Zusammenarbeit vereint die Stärken beider Unternehmen und schafft neue Möglichkeiten, um Forschung Entwicklung und Fertigung an der Spitze von zukunftsweisenden Industrien zu unterstützen", so Sara Haack, Chief Commercial Officer, Excillum AB.

Weitere Informationen über CT Lab HR160 sind auf der Rigaku-Website erhältlich:

Rigaku CT Lab HR160 Product Page

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in 136 Ländern und Regionen und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: rigaku-holdings.com/english

Über Excillum

Excillum ist die globale Quelle für Röntgen-Innovationen. Wir entwickeln, fertigen und warten die weltweit hellsten und fortschrittlichsten industriellen und laborbasierten Röntgenquellen. In enger Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Systemintegration ebnen wir den Weg für neue Wissenschaft, optimieren die Medizin und verbessern die Herstellung. Mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, geht Excillum seit 2007 an die Grenzen der Röntgenquellentechnologie. excillum.com

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Pressekontakt:

Sawa Himeno

Director, Communications Dept., Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp



Sara Haack, Chief Commercial Officer

sara.haack@excillum.com

Tel.:+46 721 436 983