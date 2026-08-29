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Small- & Micro Cap Investment
29.08.2026 06:10 Uhr
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Keine von der FDA zugelassene Exosomentherapie: Warum NurExone eine große Marktchance adressiert

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Exosomen zählen zu den spannendsten natürlichen Transportmitteln der modernen Medizin. Die winzigen, von Zellen freigesetzten Vesikel können Proteine, Lipide und genetische Informationen durch den Körper befördern. Genau diese natürliche Funktion macht sie zu möglichen Trägern für neue Arzneimittel. Doch zwischen wissenschaftlichem Potenzial und einer zugelassenen Therapie liegt eine gewaltige Lücke.

Bis heute hat die US-Arzneimittelbehörde FDA keine einzige exosomenbasierte Therapie zugelassen. Produkte, die Krankheiten behandeln sollen, benötigen eine regulatorische Prüfung wie andere Arzneimittel und Biologika auch. Für NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) beginnt damit die entscheidende Phase: Das Unternehmen muss aus vielversprechenden Tierdaten einen reproduzierbaren Wirkstoff und schließlich eine klinisch überprüfbare Therapie machen.

Natürliche Transporter mit einem Standardisierungsproblem

Die Stärke von Exosomen ist zugleich ihre regulatorische Schwäche. Anders als ein einfaches chemisches Molekül bestehen sie aus einer komplexen Mischung biologischer Bestandteile. Ihre Eigenschaften können davon abhängen, aus welchen Zellen sie stammen, wie diese Zellen kultiviert wurden und mit welchen Verfahren die Vesikel isoliert, gereinigt und gelagert werden.

Für eine Arzneimittelbehörde reicht es deshalb nicht, dass ein Exosomenpräparat in einem Versuch Wirkung zeigt. Ein Hersteller muss nachweisen, dass verschiedene Produktionschargen vergleichbar und konsistent sind, die Zusammensetzung kontrolliert wird und eine festgelegte Dosis eine reproduzierbare biologische Aktivität entfaltet.

Wie groß diese Herausforderung ist, zeigen die MISEV2023-Empfehlungen der International Society for Extracellular Vesicles. Mehr als 1.000 Wissenschaftler wirkten an dem Konsenspapier mit. Es behandelt unter anderem offene Fragen bei der Bezeichnung, Trennung, Charakterisierung und funktionellen Untersuchung extrazellulärer Vesikel. Die Exosomenforschung besitzt damit zunehmend gemeinsame Standards. Der Weg zu einem industriell herstellbaren Arzneimittel bleibt dennoch anspruchsvoll.

Neue akute Rückenmarksverletzungen bilden den Zielmarkt

NurExone richtet ExoPTEN auf neu auftretende akute Rückenmarksverletzungen aus. Der präklinische Wirkstoffkandidat ist für die Verabreichung innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nach der Verletzung konzipiert und nicht für die Behandlung chronischer Rückenmarksverletzungen vorgesehen.

ExoPTEN kombiniert aus mesenchymalen Stammzellen gewonnene Exosomen mit einer gegen PTEN gerichteten siRNA. PTEN wirkt in Nervenzellen vereinfacht wie eine Wachstumsbremse. Indem ExoPTEN die Aktivität dieses Proteins lokal reduzieren soll, will NurExone regenerative Prozesse im verletzten Nervengewebe unterstützen.

Tierdaten liefern Hinweise - aber noch keine klinischen Beweise

In früheren präklinischen Studien berichtete NurExone, dass mit ExoPTEN behandelte Ratten nach einer Rückenmarksverletzung wieder motorische Funktionen bis hin zur Gehfähigkeit erlangten. Die jüngste Gewebeanalyse untersuchte Proben aus einer bereits zuvor veröffentlichten Wirksamkeitsstudie. Zwei Monate nach der Verletzung fanden die Forscher auf beiden Seiten der Läsion signifikant mehr Zellen, die positiv auf das Myelin-Basische Protein reagierten. Myelin bildet die schützende Isolierung von Nervenfasern und spielt eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung.

Die Ergebnisse liefern damit zusätzliche biologische Unterstützung für einen möglichen neuroprotektiven Effekt von ExoPTEN. Sie beweisen aber weder den genauen Wirkmechanismus noch eine Wirksamkeit beim Menschen. ExoPTEN befindet sich weiterhin in der präklinischen Entwicklung; Sicherheit und Wirksamkeit wurden noch nicht in Humanstudien untersucht.

Die Produktion wird zum Teil der Therapie

Bevor eine klinische Studie beginnen kann, muss NurExone nicht nur weitere präklinische und regulatorische Anforderungen erfüllen. Das Unternehmen benötigt auch einen kontrollierbaren Herstellungsprozess. Bei komplexen biologischen Produkten entscheidet die Produktion mit darüber, was der spätere Wirkstoff tatsächlich ist.

NurExone arbeitet deshalb an der Charakterisierung, Skalierung und Qualitätskontrolle seiner Exosomenproduktion. Mit Made Scientific wurde im August 2026 ein verbindliches MOU über eine geplante exklusive US-Partnerschaft für die GMP-Herstellung und Lieferung naiver, also noch nicht mit einem therapeutischen Wirkstoff beladener Exosomen geschlossen. Der Technologietransfer soll parallel zu den Verhandlungen über einen endgültigen Vertrag beginnen. Erste GMP-Chargen werden für das erste Halbjahr 2027 angestrebt. Eine kontrollierte Lieferbasis soll das Herstellungsrisiko in der weiteren Entwicklung verringern und NurExones therapeutische Pipeline voranbringen. Die Exosomen sollen zugleich Chancen in weiteren Märkten adressieren.

Warum das Fehlen einer Zulassung Chance und Warnung zugleich ist

Dass noch keine exosomenbasierte Therapie von der FDA zugelassen wurde, unterstreicht das Potenzial eines möglichen Vorreiters. Es zeigt aber ebenso, wie schwierig die wissenschaftliche, industrielle und regulatorische Umsetzung ist. Die Orphan-Drug-Designationen, die NurExone in den USA und Europa für ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen erhalten hat, sind ein positiver Schritt, ersetzen aber weder eine vollständige regulatorische Prüfung noch den dazugehörigen Zulassungsprozess.

Für NurExone werden deshalb nicht die spektakulärsten Tierdaten allein entscheidend sein. Wichtiger wird, ob das Unternehmen ein eindeutig charakterisiertes Produkt reproduzierbar herstellen und schließlich Sicherheit sowie Wirksamkeit beim Menschen zeigen kann. Erst dann könnte aus einem faszinierenden biologischen Transportsystem eine neue Arzneimittelklasse werden.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
U.S. FDA - Consumer Alert on Regenerative Medicine Products Including Stem Cells and Exosomes

International Society for Extracellular Vesicles - MISEV2023

NurExone - Preclinical Tissue-Analysis Data for ExoPTEN, 14 August 2026

NurExone - Binding MOU with Made Scientific, 12 August 2026

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