7 Jahre USA, 10 Jahre EU: Warum Biogen, Novartis und NurExone auf den Orphan-Drug-Pfad setzen

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Seltene Erkrankungen stellen Biotech-Unternehmen vor ein wirtschaftliches Paradox. Die Zahl der Betroffenen oder - bei akuten Erkrankungen - die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen ist begrenzt. Entwicklung, klinische Studien und Produktion können jedoch ähnlich anspruchsvoll sein wie bei großen Volkskrankheiten. Genau deshalb schaffen die USA und Europa besondere Anreize für sogenannte Orphan Drugs. Biogen und Novartis zeigen, wie aus einem solchen Entwicklungsweg zugelassene Therapien entstehen können. Für NurExone ist der Status dagegen vor allem eine strategische Eintrittskarte in die nächste Entwicklungsphase.

Der Schutz beginnt erst nach der Zulassung

In den USA kann eine Orphan Drug Designation unter anderem Steuergutschriften für qualifizierte klinische Studien, eine Befreiung von bestimmten Zulassungsgebühren und potenziell sieben Jahre Marktexklusivität nach einer Zulassung ermöglichen. In der Europäischen Union können zugelassene Orphan-Arzneimittel grundsätzlich zehn Jahre Schutz vor ähnlichen Produkten in derselben Indikation erhalten. Die europäische Frist kann unter bestimmten Bedingungen verkürzt oder verlängert werden.

Wichtig ist die Reihenfolge: Die Designation ist weder eine Zulassung noch ein Wirksamkeitsnachweis. Die Exklusivität entsteht erst, wenn das Produkt die regulatorische Prüfung besteht und zugelassen wird; in Europa muss bei der Zulassung zudem bestätigt werden, dass die Orphan-Kriterien weiterhin erfüllt sind. Der Status kann die Wirtschaftlichkeit eines begrenzten Zielmarkts verbessern, ersetzt aber keine präklinischen Daten, keine kontrollierten Studien und keine belastbare Herstellung.

Biogen machte aus fünf Entwicklungsjahren die erste SMA-Therapie

Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037) erhielt Ende 2016 in den USA die Zulassung für Spinraza zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie. Das intrathekal verabreichte Arzneimittel war die erste zugelassene Therapie für diese seltene neuromuskuläre Erkrankung. Nach Angaben des Unternehmens lagen zwischen der ersten Gabe am Menschen im Jahr 2011 und der ersten regulatorischen Zulassung nur fünf Jahre. Spinraza zeigt damit, wie ein klar definierter Orphan-Markt, ein messbarer medizinischer Bedarf und ein fokussiertes klinisches Programm zusammenwirken können.

Der Erfolg war allerdings nicht allein das Ergebnis regulatorischer Anreize. Biogen und sein Entwicklungspartner mussten zeigen, dass der Wirkstoff das krankheitsrelevante Spleißen des SMN2-Gens beeinflusst und klinische Vorteile liefert. Die Orphan-Regeln machten das Produkt nicht wirksam; sie verbesserten vielmehr die Rahmenbedingungen, unter denen ein begrenztes Patientensegment wirtschaftlich entwickelt und langfristig versorgt werden konnte.

Novartis wählte für dieselbe seltene Krankheit einen anderen Weg

Novartis AG (ISIN: CH0012005267) folgte 2019 mit Zolgensma, einer einmaligen Gentherapie für bestimmte Kinder unter zwei Jahren mit spinaler Muskelatrophie. Statt die Verarbeitung eines Ersatzgens zu verändern, bringt die Therapie eine funktionsfähige Kopie des SMN1-Gens in Zielzellen ein. Auch Zolgensma erhielt eine Orphan Drug Designation. Das Beispiel zeigt, dass der regulatorische Schutz nicht an eine bestimmte Technologie gebunden ist: Unterschiedliche Ansätze können dieselbe seltene Erkrankung adressieren, wenn sie jeweils ihren eigenen Nutzen belegen.

Was der Status für ExoPTEN tatsächlich bedeutet

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) besitzt für ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen Orphan-Drug-Status in den USA und Europa. Das passt zur fokussierten Entwicklung des Unternehmens: ExoPTEN wird zunächst für Patienten kurz nach einer akuten Verletzung entwickelt, nicht als allgemeine Therapie für sämtliche neurologischen Erkrankungen. Der präklinische Kandidat nutzt beladene Exosomen, um eine definierte therapeutische Fracht in geschädigtes Nervengewebe zu bringen.

Für ein Unternehmen in dieser Entwicklungsphase können Gebührenerleichterungen, wissenschaftlicher Austausch mit Behörden und eine mögliche spätere Exklusivität wertvoll sein. Sie reduzieren jedoch nicht die zentralen Risiken. NurExone muss weiterhin ein reproduzierbares Produkt herstellen, die präklinischen Sicherheitsanforderungen erfüllen, eine klinische Genehmigung erhalten und in Studien einen vertretbaren Nutzen gegenüber den Risiken zeigen. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben auf eine mögliche IND-Einreichung im ersten Halbjahr 2027 hin, vorbehaltlich der noch ausstehenden Entwicklungs- und Regulierungsarbeiten.

Orphan Drug ist ein Geschäftsrahmen, kein Qualitätssiegel

Biogen und Novartis belegen, dass kleine Patientengruppen große pharmazeutische Programme tragen können, wenn der medizinische Bedarf hoch und der klinische Nutzen überzeugend ist. Ihre zugelassenen Produkte sind jedoch keine Prognose für ExoPTEN. NurExone steht noch vor dem Übergang vom Tiermodell zum Menschen, also an einem wesentlich früheren Punkt.

Gerade deshalb ist die Orphan Drug Designation strategisch relevant. Sie kann die Finanzierung und spätere Vermarktung einer Therapie für akute Rückenmarksverletzungen attraktiver machen, falls ExoPTEN die wissenschaftlichen und regulatorischen Hürden überwindet. Die entscheidende Botschaft hinter sieben Jahren in den USA und zehn Jahren in Europa lautet daher nicht, dass der Erfolg geschützt ist, sondern dass ein erfolgreicher Entwickler nach der Zulassung Zeit erhält, seine Investition in einem kleinen Markt zu refinanzieren.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.fda.gov/industry/medical-products-rare-diseases-and-conditions/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/orphan-designation-post-authorisation/market-exclusivity-orphan-medicines

https://investors.biogen.com/node/16026

https://www.novartis.com/news/media-releases/avexis-receives-fda-approval-zolgensma-first-and-only-gene-therapy-pediatric-patients-spinal-muscular-atrophy-sma

https://nurexone.com/nurexone-biologic-receives-fda-orphan-drug-designation-accelerating-development-of-exopten-therapy-for-acute-spinal-cord-injury-treatment/

https://nurexone.com/investors/

https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/08/31/3353218/0/en/nurexone-biologic-inc-announces-second-quarter-2026-financial-results.html



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