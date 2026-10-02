Kampf um den 40-Milliarden-US-Dollar-Alzheimer-Markt: So positionieren sich Eli Lilly, Biogen, Roche, Otsuka und NeuroThera

Anzeige / Werbung

Der Markt für Alzheimer-Therapien könnte in den USA, den vier größten EU-Märkten, Großbritannien und Japan bis 2036 ein Volumen von rund 40 Milliarden US-Dollar erreichen. Für 2025 veranschlagt DelveInsight noch etwa 4 Milliarden US-Dollar. Hinter der Prognose steht ein tiefgreifender Wandel: Erstmals konkurrieren zugelassene krankheitsmodifizierende Antikörper, neue Verabreichungsformen, Wirkstoffe gegen Begleitsymptome und experimentelle Kombinationstherapien um ihren Platz in der Versorgung.

Die klinische Landschaft reicht von frühen Studien bis zu Phase-III-Programmen und bereits vermarkteten Medikamenten. Dabei verfolgen die Unternehmen keineswegs dasselbe Ziel. Einige wollen den Verlauf der Erkrankung verlangsamen, andere konzentrieren sich auf Agitation und weitere belastende Symptome. Für Anleger ist deshalb weniger die Zahl der Programme entscheidend als die Frage, welches konkrete Problem sie lösen und wie weit die klinischen Belege reichen.

Eli Lilly: Ein zugelassener Antikörper als Ausgangspunkt

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083) gehört mit Kisunla zu den Unternehmen, die bereits im kommerziellen Alzheimer-Markt angekommen sind. Der Antikörper Donanemab richtet sich gegen Amyloidablagerungen und ist für Patienten mit früher symptomatischer Alzheimer-Erkrankung zugelassen. Die intravenöse Behandlung kann das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen, ist aber mit Überwachung, Infusionen und dem Risiko amyloidbedingter Bildgebungsauffälligkeiten verbunden. Lilly arbeitet deshalb zugleich an Bluttests und weiteren Studien, die eine frühere Diagnose und eine präzisere Auswahl geeigneter Patienten ermöglichen sollen.

Biogen: Der nächste Wettbewerb dreht sich um die Anwendung

Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037) hat Leqembi gemeinsam mit Eisai Co., Ltd. (ISIN: JP3160400002) entwickelt. Der Wirkstoff Lecanemab greift ebenfalls an Amyloid an, doch der Wettbewerb verlagert sich inzwischen von der grundsätzlichen Wirksamkeit zur praktischen Anwendung. 2026 präsentierten die Partner Daten zu einem wöchentlichen Autoinjektor, der eine mit der intravenösen Anfangsbehandlung vergleichbare Wirkstoffexposition erreichen soll. Eine einfachere Verabreichung könnte die Belastung für Patienten, Angehörige und Infusionszentren reduzieren. Sicherheit, Diagnostik und die Auswahl geeigneter Patienten bleiben trotzdem zentrale Hürden.

Roche: Mit Brainshuttle durch die Blut-Hirn-Schranke

Roche Holding AG (ISIN: CH0012032XXX) versucht mit Trontinemab, mehr Antikörper über die Blut-Hirn-Schranke zu transportieren. Die sogenannte Brainshuttle-Technologie soll einen effizienteren Zugang zum Gehirn ermöglichen und dadurch mit niedrigeren systemischen Wirkstoffmengen auskommen. Nach einer offenen Phase-Ib/IIa-Erweiterungsstudie untersucht Roche den Kandidaten mittlerweile in den Phase-III-Studien TRONTIER 1 und 2 bei früher symptomatischer Alzheimer-Erkrankung. Ein weiteres Phase-III-Programm richtet sich an noch beschwerdefreie Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko. Ob der technische Ansatz einen klinisch relevanten Vorteil liefert, müssen diese kontrollierten Studien erst zeigen.

Otsuka: Agitation als eigener Milliardenbaustein

Otsuka Holdings Co., Ltd. (ISIN: JP3188220002) adressiert eine andere Seite der Erkrankung. Rexulti ist in den USA als erstes Medikament speziell gegen Agitation bei Demenz infolge einer Alzheimer-Erkrankung zugelassen. Grundlage waren zwei randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studien. Nach Unternehmensangaben erreichten die behandelten Patienten gegenüber Placebo eine um 31 Prozent stärkere Verringerung der Agitationshäufigkeit. Rexulti verlangsamt jedoch nicht die zugrunde liegende Neurodegeneration. Das Programm zeigt damit, dass im Alzheimer-Markt auch die Kontrolle besonders belastender Verhaltenssymptome einen eigenständigen medizinischen und kommerziellen Bereich bildet.

NeuroThera: Frühes Signal in einem klar definierten Teilmarkt

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) positioniert SCI-110 ebenfalls gegen Alzheimer-bedingte Agitation. Die orale Kombination enthält Dronabinol und CannAmide, eine unternehmenseigene Formulierung von Palmitoylethanolamid. In einer kleinen offenen Phase-IIa-Studie erhielten 15 Patienten mindestens zwei aufeinanderfolgende Behandlungen. Bei 13 dieser Patienten berichtete das Unternehmen eine Verbesserung der Agitation ohne zusätzlichen Einsatz einer Bedarfsmedikation. Auf kognitive Messwerte und Schlafqualität zeigte die Behandlung dagegen keinen erkennbaren Effekt.

Diese Ergebnisse liefern eine klinische Hypothese, aber noch keinen belastbaren Wirksamkeitsnachweis. Die Studie besaß weder einen Placeboarm noch eine ausreichende Größe, um natürliche Schwankungen, Betreuungseffekte und den tatsächlichen Arzneimitteleffekt sicher voneinander zu trennen. NeuroThera befindet sich damit weit hinter den zugelassenen Programmen von Lilly, Biogen und Otsuka sowie dem Phase-III-Kandidaten von Roche. Gleichzeitig zielt SCI-110 auf ein konkretes Symptom, das bei vielen Patienten die Pflege erschwert und häufig zu einer früheren Heimunterbringung beiträgt.

Fünf Unternehmen, aber kein einheitliches Rennen

Die prognostizierten 40 Milliarden US-Dollar verteilen sich auf verschiedene Krankheitsstadien, Wirkmechanismen und Patientengruppen. Lilly und Biogen müssen zeigen, wie breit sich ihre zugelassenen Antikörper im Versorgungsalltag durchsetzen. Roche muss den technischen Vorteil von Trontinemab in Phase III bestätigen, während Otsuka bereits den Markt für Agitation besetzt.

Für NeuroThera liegt die entscheidende Aufgabe deutlich früher: Das offene Phase-IIa-Signal müsste in einer größeren kontrollierten Studie reproduziert werden. Erst dann ließe sich beurteilen, ob SCI-110 innerhalb des wachsenden Alzheimer-Marktes eine belastbare Position erreichen kann. Die enorme Marktprognose schafft Aufmerksamkeit, ersetzt aber bei keinem der fünf Unternehmen den klinischen Beweis.

Quellen

https://www.delveinsight.com/report-store/alzheimers-disease-ad-market

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-present-alzheimers-disease-diagnostic-and-therapeutic

https://investors.biogen.com/node/30806

https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2026-07-07

https://otsuka-us.com/news/otsuka-and-lundbeck-announce-us-food-and-drug-administration-fda-approval-supplemental-new

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390023045417/ea179661ex99-1_scisparc.htm

https://www.thenewswire.com/press-releases/1B2aFNwjo-neurothera-labs-inc-announces-share-consolidation.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neurothera Labs Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neurothera Labs Inc" oder "Nebenwerte".

Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

Neurothera Labs Inc

Disclaimer/Risikohinweis Neurothera Labs Inc

Interessenkonflikte: Mit Neurothera Labs Incexistiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neurothera Labs Inc Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neurothera Labs Inc können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neurothera Labs Inc einsehen: NeuroThera - Shed Some Light On The Brain



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neurothera Labs Inc vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kampf um den 40-Milliarden-US-Dollar-Alzheimer-Markt: So positionieren sich Eli Lilly, Biogen, Roche, Otsuka und NeuroThera appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: JP3160400002,US09062X1037,US5324571083,CH0012032XXX,JP3188220002,CA64136J2002