4,06 Milliarden US-Dollar bis 2034: Warum der Autismusmarkt trotz Milliardenpotenzial kaum neue Medikamente hervorbringt

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Der weltweite Markt für Medikamente im Umfeld von Autismus-Spektrum-Störungen könnte nach einer Prognose von Fortune Business Insights von 2,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 4,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen. Hinter dieser Zahl steckt jedoch ein ungewöhnlicher Pharmamarkt: Die meisten eingesetzten Medikamente behandeln Begleitsymptome, während für zentrale Merkmale von Autismus weiterhin kaum zugelassene Arzneimittel existieren.

Genau diese Lücke macht das Feld wirtschaftlich interessant und wissenschaftlich riskant. NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) untersucht mit SCI-210 eine Kombination aus Cannabidiol und PEA bei Kindern mit Autismus. Das Programm trifft auf einen großen medizinischen Bedarf, muss aber eine Entwicklungshürde überwinden, an der bereits erheblich größere Pharmakonzerne gescheitert sind.

Der Milliardenmarkt besteht überwiegend aus Symptomkontrolle

Fortune Business Insights erwartet für 2026 ein Marktvolumen von 2,33 Milliarden US-Dollar und bis 2034 einen Anstieg auf 4,06 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose darf nicht als unmittelbar adressierbarer Umsatz für NeuroThera verstanden werden, da sie Antipsychotika, Stimulanzien, Antidepressiva, Schlafmedikamente und weitere Behandlungen einschließt.

Bislang stehen in den USA lediglich Risperidon und Aripiprazol als speziell zugelassene Medikamente für Reizbarkeit im Zusammenhang mit Autismus zur Verfügung. Sie behandeln damit Symptome wie Aggression, starke Wutausbrüche oder selbstverletzendes Verhalten, jedoch nicht die gesamte Autismus-Spektrum-Störung oder deren zentrale Kommunikations- und Interaktionsmerkmale.

Johnson & Johnson setzte den kommerziellen Maßstab

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) gehört über seine Pharmasparte Janssen zu den etablierten Unternehmen im Autismusmarkt. Risperidon, bekannt unter dem Markennamen Risperdal, erhielt eine FDA-Zulassung zur Behandlung von Reizbarkeit bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus.

Der Wirkstoff kann bestimmte schwerwiegende Verhaltenssymptome reduzieren, verlangt jedoch eine sorgfältige medizinische Überwachung. Mögliche Gewichtszunahmen, metabolische Veränderungen und motorische Nebenwirkungen begrenzen seinen Einsatz. Der Erfolg von Risperidon zeigt deshalb vor allem, dass Medikamente für klar definierte Begleitsymptome einen Markt erreichen können. Eine pharmakologische Behandlung der vielfältigen Kernmerkmale von Autismus bleibt eine deutlich größere Herausforderung.

Roche erlebte die Härte klinischer Autismusstudien

Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113) wollte mit Balovaptan gezielt die soziale Interaktion und Kommunikation verbessern. Der Vasopressin-V1a-Rezeptor-Antagonist erhielt 2018 von der FDA zunächst den Status einer Breakthrough Therapy, nachdem eine frühere Studie ein mögliches Signal gezeigt hatte.

Die anschließende Phase-III-Studie V1aduct konnte dieses Versprechen nicht bestätigen. Balovaptan verbesserte die soziale Kommunikation erwachsener Teilnehmer nicht signifikant gegenüber Placebo, woraufhin die Studie wegen mangelnder Erfolgsaussichten beendet wurde. Auch eine Untersuchung bei Kindern und Jugendlichen lieferte keinen überzeugenden Wirksamkeitsnachweis. Der Fall zeigt, wie schnell ein plausibler Mechanismus und ermutigende frühe Daten an heterogenen Patientengruppen und anspruchsvollen Endpunkten scheitern können.

NeuroThera vergleicht die Kombination mit CBD

SCI-210 kombiniert Cannabidiol mit CannAmide, einer proprietären PEA-Formulierung von NeuroThera. Die laufende Studie am Soroka Medical Center in Israel soll untersuchen, ob die Kombination gegenüber einer CBD-Behandlung allein zusätzliche Vorteile bietet.

Nach der jüngsten Unternehmensmeldung waren Ende August 2026 insgesamt 26 der geplanten 60 Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren aufgenommen. Die Studie ist randomisiert, doppelblind und kontrolliert. Zu den Wirksamkeitsendpunkten gehören der von den Eltern ausgefüllte Aberrant Behavior Checklist-Community-Fragebogen und die klinische Beurteilung der Gesamtverbesserung.

NeuroThera bezeichnet die Untersuchung als Phase-III-Studie im Rahmen der israelischen Medical Cannabis Route. Diese Einordnung darf nicht mit einer klassischen zulassungsrelevanten Phase III nach den Anforderungen der FDA oder der Europäischen Arzneimittelagentur gleichgesetzt werden. Die Studie kann wichtige klinische Daten liefern, schafft für sich genommen jedoch keine internationale Arzneimittelzulassung.

Die Differenzierung muss aus den Daten kommen

Der Ansatz von NeuroThera unterscheidet sich von etablierten Antipsychotika und von Roches gescheitertem V1a-Programm. Entscheidend ist nun, ob SCI-210 über die Wirkung von CBD allein hinaus einen messbaren Zusatznutzen zeigt. Dafür müssen die gewählten Endpunkte eine Veränderung erfassen, die nicht nur statistisch, sondern auch für Kinder und Familien praktisch relevant ist.

Das prognostizierte Marktpotenzial von 4,06 Milliarden US-Dollar beschreibt die Größe des gesamten therapeutischen Umfelds. Es ist keine Umsatzprognose für NeuroThera. Sollte die Studie jedoch einen belastbaren Vorteil der Kombination zeigen, würde SCI-210 in einem Markt auffallen, in dem große Unternehmen bislang vor allem einzelne Begleitsymptome behandeln und Versuche an komplexeren Zielen wiederholt gescheitert sind.

Quellen

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/autism-spectrum-disorder-therapeutics-market-101207

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00448-X

https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/neurothera-labs-achieves-significant-enrollment-200559011.html

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05274906

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Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

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Enthaltene Werte: US4781601046,CH0012032113,CA64136J2002