Großbritannien sichert sich 50 Prozent einer Wolframmine - beginnt jetzt der Kampf um die nächsten Projekte?

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Noch vor wenigen Jahren wäre es ungewöhnlich gewesen, wenn eine westliche Regierung Millionen in eine einzelne Wolframmine investiert und sich gleichzeitig Zugriff auf einen erheblichen Teil der zukünftigen Produktion sichert. Genau das passiert jetzt in Großbritannien. Der staatliche National Wealth Fund stellt Tungsten West bis zu 71 Mio. GBP zur Verfügung, um die Hemerdon-Wolfram- und Zinnmine in Devon wieder in Produktion zu bringen. Der britische Staat erhält dabei nicht nur eine Beteiligung von gut sieben Prozent am Unternehmen. Er sichert sich auch Rechte auf bis zu 50 Prozent der jährlichen Wolframproduktion der Mine. Was zunächst wie die Finanzierung eines einzelnen Bergbauprojekts aussieht, könnte ein deutlich größeres Signal senden: Kritische Rohstoffe werden im Westen zunehmend so wichtig, dass Staaten nicht mehr nur Förderprogramme auflegen - sie versuchen, sich den zukünftigen Output direkt zu sichern. Für Anleger stellt sich damit eine neue Frage. Wenn Regierungen bereits um die wenigen entwickelten Wolframprojekte kämpfen, welche Bedeutung könnten dann jene Explorationsprojekte bekommen, aus denen die Minen der nächsten Generation entstehen sollen? Genau an diesem Punkt wird die Geschichte auch für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) interessant.

Großbritannien will nicht nur die Mine - sondern das Wolfram

Die Details der britischen Transaktion sind bemerkenswert. Der National Wealth Fund investiert 36 Mio. GBP Eigenkapital und erhält dafür rund 7,4 Prozent an Tungsten West. Hinzu kommen bis zu 25 Mio. GBP Fremdkapital sowie eine weitere, zunächst nicht zugesagte Kreditmöglichkeit über 10 Mio. GBP. Insgesamt stehen damit bis zu 71 Mio. GBP im Raum. Noch interessanter als die Finanzierung selbst ist jedoch der strategische Zugriff auf die Produktion. Großbritannien erhält Rechte auf bis zu die Hälfte des jährlichen Wolframoutputs von Hemerdon. Die Mine beherbergt Europas größte Wolframlagerstätte und soll nach den derzeitigen Planungen 2027 die volle Produktion erreichen. Dabei ist Hemerdon keineswegs eine risikolose Erfolgsgeschichte. Der frühere Betreiber Wolf Minerals stellte den Betrieb 2018 ein, Tungsten West selbst kämpfte später mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Dass der britische Staat trotzdem einsteigt, macht die Entwicklung umso bemerkenswerter. Offenbar hat sich die politische Bewertung verändert: Nicht nur die Wirtschaftlichkeit einer Mine zählt, sondern auch die strategische Frage, wer in Zukunft Zugriff auf ihre Rohstoffe besitzt. Wolfram eignet sich besonders gut, um diesen Wandel zu beobachten. Das Metall ist für Hartmetallwerkzeuge, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Energie, Hightech und Verteidigung relevant. Gleichzeitig bleiben Förderung und Verarbeitung weltweit stark konzentriert. China spielt eine dominante Rolle und hat mit seinen Exportkontrollen gezeigt, dass Rohstoffversorgung längst nicht mehr nur eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Wer heute eine sichere nicht-chinesische Wolframquelle besitzt, verfügt deshalb über etwas, das zunehmend strategischen Charakter bekommt. Großbritannien scheint daraus nun eine Konsequenz zu ziehen: Statt darauf zu hoffen, dass ausreichend Material auf dem Weltmarkt verfügbar sein wird, sichert sich der Staat Zugriff auf einen Teil der Produktion im eigenen Land.

Almonty zeigt, wie langfristig Industrieunternehmen inzwischen denken

Dasselbe Muster zeigt sich auf der Unternehmensseite. Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) hat mit der Sangdong-Mine in Südkorea eine der bedeutendsten neuen Wolframquellen außerhalb Chinas in die Inbetriebnahme gebracht. Gleichzeitig verlängerte die Plansee Group ihren Abnahmevertrag für Wolframkonzentrat aus Sangdong vorzeitig um weitere sechs Jahre auf insgesamt 21 Jahre. Plansee bezeichnet die Vereinbarung ausdrücklich als wichtigen Baustein für die langfristige Versorgungssicherheit in Europa und den USA. Bemerkenswert ist dabei die Dimension: Ein Industrieunternehmen sichert sich Wolfram nicht für zwei oder drei Jahre, sondern für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten. Auch wirtschaftlich zeigt sich, wie außergewöhnlich das aktuelle Umfeld geworden ist. Almonty meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von rund 43 Mio. CAD, gegenüber rund 7,2 Mio. CAD im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von 498 Prozent. Das Unternehmen führte den Anstieg vor allem auf die starke Entwicklung der Wolframpreise zurück. Der durchschnittliche europäische APT-Preis lag nach Angaben Almontys im zweiten Quartal bei 3.075 USD je MTU, verglichen mit 453 USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit entsteht ein interessantes Bild. Industrieunternehmen sichern sich Wolfram über Jahrzehnte. Regierungen finanzieren Minen und sichern sich Teile ihrer Produktion. Nordamerikanische Staaten investieren direkt in neue Projekte. Das sieht immer weniger nach einem normalen Rohstoffzyklus aus und immer stärker nach einem Wettbewerb um langfristige Versorgungssicherheit.

Aber was passiert, wenn die wenigen entwickelten Projekte bereits verteilt sind?

Genau hier könnte für Anleger der nächste Teil der Wolframstory beginnen. Produzenten und weit entwickelte Projekte stehen naturgemäß zuerst im Mittelpunkt. Dort kann zusätzliche Produktion am schnellsten entstehen. Doch diese Gruppe ist begrenzt. Eine neue Wolframmine lässt sich nicht innerhalb weniger Monate schaffen. Bevor produziert werden kann, müssen Lagerstätten gefunden, Bohrprogramme durchgeführt, Ressourcen definiert, metallurgische Verfahren getestet, Genehmigungen eingeholt, Finanzierungen abgeschlossen und Anlagen gebaut werden. Dieser Prozess kann viele Jahre dauern. Wenn Großbritannien heute bereits Rechte auf bis zu 50 Prozent der Produktion einer heimischen Mine sichert und Plansee einen 21-jährigen Abnahmevertrag abschließt, stellt sich deshalb zwangsläufig die Frage, woher die zusätzlichen westlichen Wolframmengen der 2030er- und 2040er-Jahre kommen sollen. Jede zukünftige Mine beginnt zunächst als Explorationsprojekt. Und genau deshalb könnte die politische Neubewertung von Wolfram irgendwann auch weiter nach vorne in der Entwicklungskette wandern.

Kanada und die USA machen bei Sisson bereits etwas Ähnliches

Ein Beispiel dafür findet sich in New Brunswick. Das Sisson Tungsten-Molybdenum Project von Northcliff Resources wird bereits von beiden Seiten der kanadisch-amerikanischen Grenze unterstützt. Das US-Verteidigungsministerium stellte im Rahmen des Defense Production Act 15 Mio. USD bereit, während Kanada weitere 8,2 Mio. CAD an Unterstützung zugesagt hat. Die Mittel sollen dazu beitragen, das Projekt in Richtung einer möglichen Bauentscheidung voranzubringen. Sisson besitzt bereits Umweltgenehmigungen und wird inzwischen auch im Umfeld von Kanadas Major Projects Office vorangetrieben. Die Parallele zu Großbritannien ist auffällig. Dort investiert der Staat in Hemerdon und sichert sich zukünftige Produktion. In Nordamerika finanzieren Kanada und die USA die Weiterentwicklung von Sisson. Hinter beiden Fällen steht dieselbe strategische Überlegung: Der Westen möchte zusätzliche Rohstoffquellen außerhalb chinesisch dominierter Lieferketten aufbauen. Und genau neben Sisson besitzt Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) sein Sisson North Tungsten Project.

Adelayde sitzt noch ganz am Anfang - und genau das macht die Geschichte spekulativ

Sisson North umfasst rund 9.780 Acres und grenzt direkt an das Sisson-Projekt von Northcliff. Diese Nachbarschaft ist interessant, darf aber nicht überinterpretiert werden. Eine bekannte Lagerstätte auf einem benachbarten Grundstück bedeutet ausdrücklich nicht, dass Adelayde selbst über eine wirtschaftliche Wolframlagerstätte verfügt. Genau das muss Exploration erst zeigen. Adelayde hat im Frühjahr auf Sisson North ein helikoptergestütztes Programm mit aeromagnetischen, radiometrischen und VLF-Untersuchungen abgeschlossen. Das geologische Team wertet die gewonnenen Daten aus, um die Strukturen des Projekts besser zu verstehen und mögliche weitere Explorationsziele zu identifizieren. Damit unterscheidet sich Adelayde fundamental von Almonty oder Tungsten West. Almonty fährt eine Mine hoch. Tungsten West verfügt über ein weit entwickeltes Projekt und eine staatlich unterstützte Finanzierung. Adelayde muss zunächst überhaupt nachweisen, was sich auf seinen Flächen befindet. Das Risiko ist entsprechend wesentlich höher. Geophysikalische Anomalien sind noch keine Lagerstätten, Exploration kann erfolglos bleiben und selbst eine Entdeckung wäre nur der Anfang eines langen Entwicklungsprozesses. Für spekulative Anleger ist genau dieser frühe Entwicklungsstand allerdings auch der entscheidende Unterschied. Wer einen etablierten Produzenten kauft, investiert in bereits vorhandene Assets und Cashflows. Bei einem kleinen Explorer basiert die Investmentthese dagegen darauf, dass zukünftige Explorationsarbeiten den Wert eines Projekts überhaupt erst sichtbar machen könnten. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist deshalb vollkommen anders.

Jetzt taucht sogar Agnico Eagle in Adelaydes zweitem Distrikt auf

Besonders interessant wird die aktuelle Entwicklung, weil Adelayde in New Brunswick nicht nur Sisson North besitzt. Das Unternehmen hält dort auch das George Lake South Antimony Tungsten Project. Und ausgerechnet in diesem Distrikt gibt es seit Juli eine weitere bemerkenswerte Entwicklung. Die Regierung von New Brunswick hat Avenir Minerals, eine Tochtergesellschaft von Agnico Eagle Mines Ltd., ausgewählt, um über ein exklusives Explorationsabkommen für das ehemalige Lake-George-Antimonbergwerk zu verhandeln. Die Provinz beschreibt Lake George ausdrücklich als Standort mit bekanntem Antimon sowie Potenzial für Wolfram, Molybdän und Gold. Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Minerals Strategy, mit der New Brunswick seine heimische Produktion kritischer Rohstoffe wiederbeleben möchte. Das ist für Adelayde relevant, weil sein George Lake South Project in unmittelbarer Nähe dieses historischen Bergbaudistrikts liegt. Auch dort hat Adelayde im Mai ein helikoptergestütztes aeromagnetisches, radiometrisches und VLF-Programm abgeschlossen. Wieder gilt: Die Aktivitäten von Agnico Eagles Tochtergesellschaft auf einem benachbarten beziehungsweise nahegelegenen Projekt sagen nichts darüber aus, ob Adelaydes eigene Flächen wirtschaftliche Mineralisierung enthalten. Aber für die Wahrnehmung eines Distrikts kann es durchaus einen Unterschied machen, wenn ein großer kanadischer Bergbaukonzern beginnt, sich dort mit kritischen Rohstoffen zu beschäftigen. Damit besitzt Adelayde derzeit zwei unterschiedliche strategische Anknüpfungspunkte in New Brunswick: Sisson North liegt direkt neben einem Wolframprojekt, das von Kanada und dem US-Verteidigungsministerium finanziell unterstützt wird. George Lake South liegt in einem historischen Antimon-Wolfram-Distrikt, in dem nun eine Tochtergesellschaft von Agnico Eagle gemeinsam mit der Provinzregierung weitere Exploration prüfen soll.

Wenn Staaten anfangen einzukaufen, könnte sich der Blick nach vorne verschieben

Genau das macht die britische Nachricht möglicherweise größer als die eigentliche Investition in Tungsten West. Großbritannien zeigt, wie weit Regierungen inzwischen bereit sind zu gehen, um sich kritische Rohstoffe zu sichern. Der Staat stellt nicht einfach Fördermittel bereit und hofft anschließend auf einen funktionierenden Markt. Er investiert selbst und sichert sich Rechte auf bis zu 50 Prozent der zukünftigen Produktion. Für den Wolframmarkt könnte daraus eine neue Dynamik entstehen. Wenn Regierungen, Verteidigungsministerien und Industrieunternehmen beginnen, die verfügbaren nicht-chinesischen Quellen langfristig zu binden, könnte der Wert einer Projektpipeline steigen. Denn irgendwann reicht es nicht mehr, nur die bestehenden Produzenten zu betrachten. Dann stellt sich die Frage, welche Lagerstätten als Nächstes entwickelt werden können - und welche Unternehmen überhaupt noch aussichtsreiche Flächen in strategisch relevanten Regionen kontrollieren. Adelayde gehört in dieser Entwicklung bewusst zur spekulativsten Kategorie. Das Unternehmen besitzt noch keine produzierende Mine und hat auf seinen Projekten bislang keine wirtschaftliche Wolfram- oder Antimonlagerstätte nachgewiesen. Aber gerade der geringe Entwicklungsstand unterscheidet die Investmentthese von Unternehmen wie Almonty. Adelayde bietet keinen etablierten Cashflow, sondern frühes Explorationsexposure zu zwei Rohstoffen, bei denen westliche Regierungen ihre Versorgung zunehmend als strategische Aufgabe behandeln.

Fazit: Nach den Produzenten könnte der Kampf um die Projekte beginnen

Großbritannien stellt bis zu 71 Mio. GBP für Tungsten West bereit und erhält im Gegenzug Rechte auf bis zu 50 Prozent der jährlichen Wolframproduktion von Hemerdon. Plansee sichert sich Wolfram aus Almontys Sangdong-Mine über 21 Jahre. Die USA und Kanada unterstützen Sisson mit Millionenbeträgen. Und in New Brunswick wurde eine Tochtergesellschaft von Agnico Eagle ausgewählt, um die Exploration eines historischen Antimonstandorts voranzutreiben. Zusammengenommen entsteht daraus ein bemerkenswertes Bild: Der Wettbewerb um kritische Rohstoffe verlagert sich zunehmend von politischen Absichtserklärungen zu konkreten Projekten, Verträgen und staatlichem Kapital. Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) bedeutet das noch lange keinen automatischen Erfolg. Sisson North muss geologisch überzeugen, ebenso George Lake South. Exploration bleibt hochspekulativ und kann jederzeit enttäuschen. Doch das Umfeld, in dem diese Projekte entwickelt werden, verändert sich sichtbar. Adelayde besitzt mit Sisson North Exposure zu einem Wolframdistrikt, in den Kanada und die USA bereits investieren, und mit George Lake South ein Antimon-Wolfram-Projekt in einem Distrikt, der nun sogar das Interesse einer Agnico-Eagle-Tochter geweckt hat. Die entscheidende Frage für spekulative Anleger könnte deshalb lauten: Wenn Staaten bereits beginnen, sich die Produktion bestehender Wolframminen zu sichern - wie lange dauert es, bis der Wettbewerb um die möglichen Minen von morgen beginnt?

Quellen:

UK backs Devon tungsten mine in effort to secure critical mineral supplies

https://www.ft.com/content/d8162910-af1e-4a8a-93e5-a3309252337d

National Wealth Fund invests £71m in Devon tungsten mine group

https://www.thetimes.com/business/companies-markets/article/25tungsten-20bskgf29

Government's National Wealth Fund backs Devon tungsten mine with £71m - UPDATE

https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1097538/government-s-national-wealth-fund-backs-devon-tungsten-mine-with-71m-update-1097538.html

Plansee Group and Almonty Extend Agreement to Ensure Supply Security

https://plansee-group.com/en/articles/detail/almonty-extended-offtake-agreement

Almonty Industries Reports Second Quarter 2026 Financial Results

https://www.nasdaq.com/press-release/almonty-industries-reports-second-quarter-2026-financial-results-2026-08-11

Northcliff Announces Funding to Accelerate Development of the Sisson Critical Minerals Project

https://www.sissonpartnership.com/_files/ugd/f9767f_99b6592153704d03b2ec4d4c01472d41.pdf

Company chosen to negotiate exploration agreement for former Lake George mine site

https://www.gnb.ca/en/news/n-b.2026.07.company-chosen-negotiate-exploration-agreement-for-former-lake-george-mine-site.html

Adelayde Exploration Completes Work Programs on the Sisson North Tungsten Project and the George Lake South Tungsten Antimony Project in New Brunswick

https://www.adelaydeexp.com/2026/05/completes-work-programs-on-sisson-north-and-george-lake-south-tungsten-antimony-projects/

Adelayde Exploration Commences Work Program on the George Lake South Antimony Tungsten Project in New Brunswick

https://www.adelaydeexp.com/2026/05/adelayde-exploration-commences-work-program-on-the-george-lake-south-antimony-tungsten-project-in-new-brunswick/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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