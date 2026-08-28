Agnico Eagle steigt ein, Adelayde findet neue Ziele - beginnt jetzt das Rennen um Nordamerikas historischen Antimon-Distrikt?

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Es ist eine bemerkenswerte zeitliche Konstellation in New Brunswick: Erst wählt die Provinzregierung Avenir Minerals, eine Tochtergesellschaft von Agnico Eagle Mines, für Verhandlungen über ein exklusives Explorationsabkommen für die ehemalige Lake-George-Antimonmine aus. Jetzt meldet Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) auf seinem unmittelbar südöstlich gelegenen George Lake South Antimony Project mehrere neue, bislang ungebohrte magnetische Ziele. Besonders interessant: Nach Angaben des Unternehmens zeigen die Anomalien Ähnlichkeiten mit den geophysikalischen Signaturen des mineralisierten Systems der historischen Lake-George-Mine. Noch ist damit kein Antimon, Wolfram oder Gold entdeckt. Doch erstmals besitzt Adelayde konkrete geophysikalische Ziele, die nun für weitere Exploration priorisiert werden können - und das ausgerechnet in einem Distrikt, den ein Milliardenkonzern wie Agnico Eagle über seine Tochtergesellschaft gerade selbst genauer unter die Lupe nimmt.

Mehrere neue Ziele - und keines davon wurde bislang gebohrt

Grundlage der neuen Ergebnisse ist eine hochauflösende aeromagnetische Untersuchung über Adelaydes zu 100 Prozent kontrolliertem George Lake South Project sowie eine anschließende dreidimensionale geophysikalische Inversionsmodellierung. Die Arbeiten wurden von den unabhängigen Geowissenschaftlern von Geoscience North durchgeführt und interpretiert. Die Messungen zeigen mehrere zusammenhängende, klar abgegrenzte magnetische Hochs innerhalb von Adelaydes eigenen Flächen. Laut Unternehmen ähneln sie hinsichtlich Charakter und Intensität den Anomalien, die mit den historischen Lake-George-Lagerstätten in Verbindung gebracht werden. Besonders wichtig ist die anschließende 3D-Magnetic-Vector-Inversion: Sie soll bestätigen, dass die identifizierten magnetischen Quellen reale, oberflächennahe geologische Strukturen und keine Messartefakte darstellen. Gleichzeitig liefert die Modellierung Informationen über ungefähre Größe, Tiefe und Orientierung der Strukturen - genau jene Daten, die für die Planung weiterer Explorationsarbeiten benötigt werden. Auch die räumliche Lage macht die Ergebnisse interessant. Die neuen magnetischen Ziele befinden sich nach Angaben Adelaydes entlang desselben regionalen Strukturkorridors, der mit dem Magaguadavic-Fault-Trend verbunden ist und auch die Lake-George-Mine sowie weitere Zinn-, Wolfram- und Antimonvorkommen im Südwesten New Brunswicks beherbergt. Darüber hinaus liegt George Lake South innerhalb der kontaktmetamorphen Aureole des Pokiok Batholith - also in demselben geologischen Umfeld, das mit der Mineralisierung bei Lake George verbunden ist. Entscheidend bleibt allerdings: Keines der neu identifizierten Ziele auf Adelaydes Projekt wurde bislang durch Bohrungen getestet. Genau deshalb bezeichnet das Unternehmen sie nun als mehrere neue hochprioritäre Explorationsziele.

Direkt nebenan lag einst Nordamerikas größte primäre Antimonmine

Warum diese geophysikalischen Signale Aufmerksamkeit verdienen, zeigt ein Blick auf die Geschichte des Distrikts. Die ehemalige Lake-George-Mine liegt rund 30 Kilometer südwestlich von Fredericton und war einst die größte primäre Antimonmine Nordamerikas. Nach Angaben der Regierung von New Brunswick enthält der Standort auf Basis eines historischen technischen Berichts schätzungsweise rund 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz. Historisch wurde die Mine mit Unterbrechungen über Jahrzehnte betrieben; die Geologie des Systems umfasst neben Antimon auch Wolfram, Molybdän und Gold. Genau diese Kombination ist für Adelayde relevant. Das George Lake South Project liegt unmittelbar südöstlich der historischen Mine und umfasst rund 4.722 Acres. Die Karte in der neuen Unternehmensmeldung verdeutlicht die räumliche Situation besonders gut: Westlich befindet sich die ehemalige Lake-George-Mine, unmittelbar östlich beziehungsweise südöstlich davon erstrecken sich Adelaydes Claims. Die neue Magnetik zeigt innerhalb dieser eigenen Flächen mehrere auffällige Bereiche. Doch die Nähe zur historischen Mine und eine ähnliche geophysikalische Signatur sind ausdrücklich kein Nachweis einer Lagerstätte. Adelayde weist selbst darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken nicht zwangsläufig auf Mineralisierung auf den eigenen Flächen schließen lassen.

Jetzt kommt Agnico Eagle in denselben Distrikt

Genau an dieser Stelle bekommt die Geschichte eine zusätzliche Dimension. Die Regierung von New Brunswick gab am 7. Juli bekannt, Avenir Minerals für Verhandlungen über ein exklusives Explorationsabkommen für den Standort der ehemaligen Lake-George-Mine ausgewählt zu haben. Avenir ist keine beliebige Explorationsgesellschaft: Das Unternehmen wurde als Tochtergesellschaft von Agnico Eagle Mines Ltd. gegründet, um Projekte mit kritischen Rohstoffen zu evaluieren und weiterzuentwickeln, zunächst mit geografischem Schwerpunkt auf Kanada. Dass sich Agnico Eagle über eine eigene Tochtergesellschaft mit Lake George beschäftigt, ist für den Distrikt bemerkenswert. Die Provinz hatte erst im März einen Wettbewerb gestartet, um einen geeigneten Partner für die weitere Exploration und mögliche Entwicklung des ehemaligen Minenstandorts zu finden. Bewerber wurden unter anderem nach Explorationskonzept, finanzieller Leistungsfähigkeit und Erfahrung bewertet. Im Juli fiel die Wahl schließlich auf Avenir Minerals. Noch handelt es sich nicht um eine endgültige Minenentwicklung: Avenir wurde ausgewählt, um über ein Explorationsabkommen zu verhandeln. Genau diese Unterscheidung ist wichtig. Trotzdem zeigt die Entscheidung, dass der historische Distrikt inzwischen auch für einen der bekanntesten kanadischen Bergbaukonzerne strategisch interessant geworden ist.

Antimon ist längst mehr als ein Nischenmetall

Der Zeitpunkt ist kaum zufällig. Antimon gehört in Kanada, den USA und der Europäischen Union zu den kritischen Rohstoffen. Das Metall wird unter anderem für Flammschutzmittel, Batterien und verschiedene fortgeschrittene Technologien benötigt. Hinzu kommen Anwendungen in militärischen Lieferketten. Gleichzeitig ist das globale Angebot stark auf China konzentriert. Die Regierung von New Brunswick nennt genau diese Abhängigkeit ausdrücklich als einen Grund, weshalb sichere und verlässliche heimische Quellen zunehmend gefragt sind. Die geopolitische Bedeutung kritischer Rohstoffe hat sich 2026 weiter verschärft. Die USA versuchen, ihre Verteidigungslieferketten stärker von chinesisch kontrollierten Quellen zu lösen. Präsident Donald Trump verschärfte im Juli die Regeln, nach denen Verteidigungsunternehmen Ausnahmen für den Bezug bestimmter kritischer Materialien aus problematischen ausländischen Lieferketten erhalten können. Gleichzeitig bleibt die westliche Produktion bei mehreren kritischen Rohstoffen weit hinter dem Bedarf zurück. Für New Brunswick eröffnet das eine strategische Chance. Die Provinz versucht mit ihrer Comprehensive Minerals Strategy ausdrücklich, den eigenen Rohstoffsektor wiederzubeleben und die heimische Produktion kritischer Mineralien zu stärken. Bei Lake George treffen damit drei Entwicklungen unmittelbar aufeinander: ein historisch bedeutender Antimonstandort, eine westliche Suche nach neuen sicheren Lieferketten und mit Avenir Minerals eine Tochtergesellschaft eines großen kanadischen Bergbaukonzerns.

Für Adelayde beginnt jetzt die entscheidende Phase

Für Adelayde Exploration Inc. ist die Situation fundamental anders als für Agnico Eagle. Adelayde ist ein Early-Stage-Explorer. Das Unternehmen besitzt keine produzierende Antimonmine und hat auf George Lake South bislang auch keine wirtschaftliche Mineralressource nachgewiesen. Genau deshalb sind die neuen geophysikalischen Ergebnisse zwar spannend, aber noch kein Beweis für einen Explorationserfolg. Sie verändern jedoch die Ausgangslage. Bislang beruhte die Attraktivität von George Lake South vor allem auf seiner Lage neben dem historischen Minendistrikt und dem geologischen Umfeld. Mit der neuen Untersuchung verfügt Adelayde erstmals über mehrere konkrete geophysikalische Ziele innerhalb seiner eigenen Claims. Die dreidimensionale Modellierung liefert dabei Informationen darüber, wo sich diese magnetischen Quellen befinden und wie sie räumlich orientiert sein könnten. Damit lässt sich die nächste Explorationsphase wesentlich gezielter planen. Und genau hier findet sich möglicherweise der wichtigste Satz der gesamten neuen Unternehmensmeldung. Adelayde-Präsident James Nelson erklärt, die neuen Daten gäben dem Unternehmen erstmals ein klares Bild davon, was sich unter George Lake South befindet. Adelayde arbeite deshalb unmittelbar an einem detaillierteren Folgeprogramm und plane, so schnell wie möglich zu bohren.

Die Bohrung könnte aus einer geophysikalischen Story eine geologische machen

Damit lässt sich auch der nächste mögliche Katalysator relativ klar benennen. Magnetische Anomalien können Explorationsunternehmen helfen, Ziele zu priorisieren - aber letztlich entscheidet der Bohrer. Erst Bohrungen können zeigen, welche Gesteine hinter den magnetischen Strukturen stecken und ob dort tatsächlich Antimon, Wolfram, Gold oder andere relevante Mineralisierung vorhanden ist. Genau deshalb könnte ein zukünftiges Bohrprogramm für Adelayde wesentlich bedeutender sein als die jetzt abgeschlossene Flugmessung. Die Magnetik hat mehrere Ziele geliefert. Die 3D-Modellierung hat deren räumliche Eigenschaften weiter eingegrenzt. Nun muss das Unternehmen entscheiden, welche Ziele zuerst untersucht werden. Sollte Adelayde tatsächlich kurzfristig in Richtung Bohrungen gehen, würde George Lake South damit von einer überwiegend geophysikalischen Explorationsstory in eine wesentlich konkretere Testphase übergehen. Die Risiken bleiben erheblich. Adelaydes eigene Pressemitteilung stellt ausdrücklich klar, dass die identifizierten magnetischen Ziele lediglich geophysikalische Anomalien sind. Sie wurden bislang nicht gebohrt und es gibt keinerlei Gewissheit, dass eines dieser Ziele zur Entdeckung einer Mineralressource führt.

Zwei Unternehmen, ein Distrikt - aber völlig unterschiedliche Ausgangslagen

Gerade diese Unterschiede machen die Situation interessant. Auf der einen Seite steht Agnico Eagle, einer der etablierten großen Goldproduzenten Nordamerikas, dessen Tochter Avenir Minerals nun mit der Provinz über die Exploration des historischen Lake-George-Standorts verhandelt. Auf der anderen Seite steht mit Adelayde Exploration Inc. ein wesentlich kleinerer Early-Stage-Explorer, der unmittelbar daneben eigene Flächen kontrolliert und dort gerade mehrere bislang ungebohrte geophysikalische Ziele identifiziert hat. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass beide Unternehmen vergleichbare Projekte oder Erfolgsaussichten besitzen. Ebenso wenig lässt sich aus dem Engagement von Avenir beziehungsweise Agnico Eagle ableiten, dass Adelaydes Projekt mineralisiert sein muss. Aber für die Wahrnehmung eines Explorationsdistrikts kann es einen erheblichen Unterschied machen, wenn ein großer Bergbaukonzern beginnt, Kapital und geologische Expertise in unmittelbarer Nähe einzusetzen.

Und die Geschichte könnte noch größer werden. Lake George ist nicht nur ein Antimonstandort. Die historische Mineralisierung umfasst auch Wolfram, Molybdän und Gold. Die Provinzregierung nennt diese Metalle ausdrücklich als weiteres Potenzial des Standorts. Adelaydes neue Magnetikziele befinden sich nach Unternehmensangaben wiederum im gleichen regionalen Strukturkorridor und geologischen Umfeld. Was tatsächlich auf George Lake South vorhanden ist, bleibt allerdings vollständig offen, bis weitere Exploration - insbesondere Bohrungen - belastbare geologische Daten liefert.

Fazit: Jetzt muss der Bohrer zeigen, was wirklich unter George Lake South steckt

Innerhalb weniger Wochen hat sich die Ausgangslage im historischen Lake-George-Distrikt deutlich verändert. Die Regierung von New Brunswick hat mit Avenir Minerals eine Agnico-Eagle-Tochter ausgewählt, um über die weitere Exploration der ehemaligen Lake-George-Mine zu verhandeln. Der Standort war einst Nordamerikas größte primäre Antimonmine und verfügt laut einem historischen technischen Bericht über schätzungsweise 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz. Gleichzeitig meldet Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) auf seinem unmittelbar südöstlich gelegenen George Lake South Project mehrere neue magnetische Ziele, die nach Angaben des Unternehmens ähnliche geophysikalische Eigenschaften wie das mineralisierte System der historischen Mine aufweisen. Für Adelayde ist das ein wichtiger Schritt - aber noch kein geologischer Durchbruch. Die Ziele sind ungebohrt, eine wirtschaftliche Mineralisierung ist nicht nachgewiesen und Exploration kann jederzeit enttäuschen. Als Early-Stage-Explorer trägt das Unternehmen entsprechend hohe geologische und finanzielle Risiken. Gleichzeitig gibt es nun einen klaren nächsten Schritt: Adelayde will die positiven Ergebnisse mit detaillierteren Arbeiten verfolgen und nach eigener Aussage möglichst schnell bohren. Damit könnte ausgerechnet jetzt die interessanteste Phase beginnen. Agnico Eagle hat über seine Tochtergesellschaft Interesse am historischen Zentrum des Distrikts gezeigt. Adelayde hat direkt daneben mehrere neue, bislang ungebohrte Ziele identifiziert. Jetzt muss der Bohrer beantworten, ob die geophysikalische Ähnlichkeit auch unter der Erde Bestand hat.

Quellen:

Adelayde Exploration Identifies Multiple Untested Magnetic Targets on George Lake South Antimony/Tungsten Project Adjacent to Past-Producing Lake George Mine

https://www.adelaydeexp.com/investors/

Company chosen to negotiate exploration agreement for former Lake George mine site

https://www.gnb.ca/en/news/n-b.2026.07.company-chosen-negotiate-exploration-agreement-for-former-lake-george-mine-site.html

Competitive process launched for development of Lake George antimony mine

https://www.gnb.ca/en/news/n-b.2026.03.competitive-process-launched-for-development-lake-george-antimony-mine.html

Former Lake George Mining Lease

https://www.gnb.ca/en/topic/environment-resources/energy-mineral/lake-george-mining-lease.html

Antimony - Mineral Commodity Profile No. 12

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/mcp_12-e.pdf

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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