Amazon bestellt weitere 2 Millionen Nvidia-GPUs für AWS und verdreifacht damit binnen fünf Monaten seine Ausbaupläne. Die Amazon-Aktie reagiert mit einem Plus von rund +4% auf 266,43 US$. Auf den ersten Blick wirkt der Milliardenauftrag wie ein Misstrauensvotum gegen Amazons eigene Trainium-Prozessoren. Tatsächlich könnte gerade die Kombination beider Chipwelten zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Ohne Nvidia verliert AWS wichtige Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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