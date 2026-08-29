Unterföhring (ots) -
Erstklassiger Fußball, erstklassige Quoten in allen Zielgruppen. Die Live-Übertragung des Bundesligaauftakts zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (5:1) erzielt deutlich höhere Marktanteile und Reichweiten als in den Jahren zuvor.
Der Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (Zuschauer 14-59 Jahre) liegt bei starken 28,0 Prozent in der ersten und 28,8 Prozent in der zweiten Halbzeit - im Schnitt bei 28,4 Prozent.
In der jungen Zielgruppe (Z. 14-49 Jahre) holt das Bundesliga-Eröffnungsspiel eine Overnight-Quote von hervorragenden 34,7 Prozent Marktanteil in der zweiten und 34,4 Prozent in der ersten Halbzeit.
Stark auch die Nettoreichweiten. In der zweiten Halbzeit sehen insgesamt 6,55 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) den deutlichen Auftaktsieg des Rekordmeisters (1. Halbzeit: 6,12 Mio.).
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.08.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Hendrik Hübner / Michael Ulich
Communications Sports
email: hendrik.huebner@seven.one, michael.ulich@seven.one
SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6341919
Erstklassiger Fußball, erstklassige Quoten in allen Zielgruppen. Die Live-Übertragung des Bundesligaauftakts zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (5:1) erzielt deutlich höhere Marktanteile und Reichweiten als in den Jahren zuvor.
Der Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (Zuschauer 14-59 Jahre) liegt bei starken 28,0 Prozent in der ersten und 28,8 Prozent in der zweiten Halbzeit - im Schnitt bei 28,4 Prozent.
In der jungen Zielgruppe (Z. 14-49 Jahre) holt das Bundesliga-Eröffnungsspiel eine Overnight-Quote von hervorragenden 34,7 Prozent Marktanteil in der zweiten und 34,4 Prozent in der ersten Halbzeit.
Stark auch die Nettoreichweiten. In der zweiten Halbzeit sehen insgesamt 6,55 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) den deutlichen Auftaktsieg des Rekordmeisters (1. Halbzeit: 6,12 Mio.).
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.08.2026 (vorläufig gewichtet)
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