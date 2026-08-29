Bei SAP hat sich das Bild innerhalb weniger Wochen ziemlich deutlich verändert. Ende Juli stand die Aktie zeitweise noch bei rund 127,50 €, mittlerweile sind es wieder knapp 192 €. Damit hat SAP in kurzer Zeit rund +50% zugelegt und einige wichtige Marken zurückerobert. Jetzt kommt allerdings ein Bereich näher, an dem es für die Aktie wieder schwieriger werden könnte. Nach der Abstufung kamen die Käufer schnell zurück Ganz ohne Rückschläge lief die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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