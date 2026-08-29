Die Renk-Aktie hat nach einer kräftigen Erholung zuletzt deutlich nachgegeben. Damit rückt eine wichtige charttechnische Unterstützungszone in den Fokus. Während kurzfristige Signale auf eine nachlassende Dynamik hindeuten, bleibt das übergeordnete Chartbild bislang freundlicher.Erholung vorerst ausgebremst Nach einer längeren Schwächephase hatte sich die Renk-Aktie zuletzt dynamisch erholt. Der Kurs legte zwischenzeitlich deutlich zu und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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