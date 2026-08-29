Shein steht kurz vor dem geplanten Börsengang in Hongkong. Insidern zufolge soll der Online-Modehändler seine Aktien zur Mitte der Preisspanne ausgeben. Die Bewertung liegt damit weit unter früheren Höchstständen.Shein-IPO: Milliarden-Erlös erwartet Der chinesisch gegründete und heute in Singapur ansässige Online-Modehändler Shein dürfte seine Aktien beim Börsengang in Hongkong Insidern zufolge zu 48,56 Hongkong-Dollar je Aktie zuteilen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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