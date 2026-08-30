Enapter - viele Pläne, begeisterte NRW-Landespolitiker, die einen Innovationsstandort meinten in ih rbundesland geholt zu haben, Break-Even in diversen Investorenveranstaltungen immer wieder als erreichbar und in x-Jahren zu verwirklichen. Jetzt macht an bei Enapter reinen Tisch - weg mit grosser eigener Produktionsstätte, riesigem Forschungskampus. Weg mit Schulden, die mit dem neuen Ansatz nicht mehr in Einklang zu bringen waren - Anleger haben schon viel gehört. Jetzt kommt ein CEO und sagt, man habe jetzt die Lösung gefunden. Bis ihm der Kapitalmarkt folgen wird, ist schon einiges an Überzeugungsarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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