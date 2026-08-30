Unterföhring (ots) -Mehr besondere Experimente, mehr tiefgründige Reportagen und mehr hochwertige Dokumentationen: ProSiebenSat.1 und Jenke von Wilmsdorff verlängern ihre exklusive Zusammenarbeit um mehrere Jahre. 29 Filme - von Alltagsdrogen bis Shoppingwahn, von Mafia bis Unsterblichkeit: Seit 2020 ist der Journalist das ProSieben-Gesicht für hintergründige, einordnende Filme und beleuchtet Themen aus allen Lebensbereichen mit überzeugenden Marktanteilen von bis zu 18,1 Prozent in der Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 Jahre).Marc Rasmus, ProSiebenSat.1-EVP Factual, Factual Entertainment, Fiction, Reality & SAT.1: "Jenke von Wilmsdorff versteht es, mit seinen Experimenten und Reportagen Themen so anschaulich, lebensnah und authentisch aufzubereiten, wie kaum ein Zweiter. Deshalb macht es uns sehr glücklich, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortsetzen. Das sind sehr gute Nachrichten für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer."Jenke von Wilmsdorff: "Die kreative und konstruktive Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 macht großen Spaß. Wir haben gemeinsam viele besondere Filme auf den Weg gebracht - und ich habe noch viele Ideen im Kopf. Wir werden uns nicht ausruhen, auch wenn sich das erste Experiment im Herbst, das ich gemeinsam mit meinem Sohn Jánik durchgeführt habe, mit dem Thema Schlaf beschäftigt."Sieben auf ProSieben: Ab Oktober wird der Donnerstag "JENKE."-TagSo viel "JENKE." wie noch nie: Im Herbst zeigt ProSieben sieben neue Prime-Time-Filme mit Jenke von Wilmsdorff am neuen Info-Donnerstag. Los geht es mit dem "JENKE. Experiment. Schlaflos - Wie uns schlechter Schlaf krank macht" am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 20:15 Uhr. Acht Millionen Menschen in Deutschland leiden unter schweren Schlafstörungen, Tendenz steigend. Dazu gehören auch Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik. Gemeinsam suchen sie Wege aus der Schlaflosigkeit und testen ein halbes Jahr lang verschiedenste Methoden - von einfachen Verhaltensanpassungen oder einer höheren Bettneigung bis zur Einnahme vermeintlich schlaffördernder Mittel und sogar einer Zungenband-OP.In den weiteren "JENKE."-Reportagen und -Experimenten widmet sich der Journalist den Themen Auswandern, Lebensmittellügen, ADHS und der Frage, wie wir unsere gute Laune zurückbekommen können, produziert von Leonine Documentaries. Zudem zeigt ProSieben die zweiteilige "JENKE. Zeitreise. Im Rausch der 90er", produziert von Redseven."JENKE. Experiment. Schlaflos - Wie uns schlechter Schlaf krank macht" - am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 14.08.2026Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6342181