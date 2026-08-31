Wenn Notenbanken weltweit wieder Gold kaufen und geopolitische Verwerfungen das Vertrauen in Papierwährungen erschüttern, ist klar: Das älteste Zahlungsmittel der Menschheit erlebt eine Renaissance. Nach einer atemberaubenden Rekordjagd des Goldpreises auf 5.600 USD je Unze Anfang des Jahres und einer anschließenden Korrektur kletterte Gold zuletzt wieder dynamisch über die Schwelle von 4.600 USD. Doch für Goldinvestoren ist längst mehr drin als mit Barren und ETPs. Unternehmen aus dem Goldsektor verdienen an der Rally und können unter gewissen Umständen sogar einen Hebel auf das Edelmetall bieten. Wir stellen spannende Geschäftsmodelle vor und blicken dabei auch nach Afrika.
Enthaltene Werte: CA23347H1064,CA46579R1047,US6516391066Den vollständigen Artikel lesen ...
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