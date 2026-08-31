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Kupfer auf Rekordhoch: Bohrkern unterm Mikroskop - bei dieser Kupfer-Aktie könnte jetzt das Labor den wichtigen Unterschied machen
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WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP
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28.08.26 | 21:58
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