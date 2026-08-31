Die Sommerpause ist bald offiziell vorbei. Vor allem in Nordamerika kehren die Investoren meist erst zum 1. September, dem Labour Day, zurück an ihre Schreibtische. Doch dieses Jahr ist auch in den Sommermonaten einiges los an den Aktienmärkten, von Ruhe gibt es keine Spur. Nach den phänomenalen Zahlen von Nvidia zum zweiten Quartal scheinen die innovativen Sektoren nun in den Aufwärtsmodus überzugehen. Und auch von der Zinsfront erwartet der Markt keine Unruhe. Trotz der anziehenden Inflation scheint die Federal Reserve vor den Midterm-Wahlen im November nicht aktiv werden zu wollen. Das jedenfalls preisen die Märkte derzeit mehrheitlich ein. Da lohnt es für Anleger, genauer hinzusehen. Das tun wir heute bei PayPal, HPQ Silicon und Salesforce.
Enthaltene Werte: US79466L3024,CA40444L1031,US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen ...
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