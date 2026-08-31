Panzer, Raketen, Radarsysteme und KI-Chips benötigen Hochleistungswerkstoffe. Einer der strategisch wichtigsten ist Wolfram. China steht für mehr als 80 % der weltweiten Produktion und hat seine Exportkontrollen bereits verschärft. Gleichzeitig fahren Europa und die USA ihre Verteidigungsproduktion hoch. Damit wächst nicht nur die Nachfrage, sondern auch der politische Druck, unabhängige Lieferketten aufzubauen. Westliche Wolframprojekte gewinnen dadurch strategisch an Bedeutung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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