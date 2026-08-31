Aroundtown, Grenke, Renk und TeamViewer - was wird aus diesen Aktien nach Nvidia-Wunder, Warsh-Zinsankündigung im September? DAX, Gold und Bitcoin reagierten am Freitag auf Warsh. Aber ob das auf Dauer einen Trend vorgibt? Wohl eher nicht. Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zum Monatsende in robuster Verfassung, agiert jedoch in einem zunehmend spannungsreichen Umfeld. Der DAX beendete die Handelswoche mit einem neuen Allzeithoch bei 26.583 Punkten (+0,82 %) und baute sein Jahresplus damit auf 8,33 % aus. Hauptauslöser für das jüngste Kursfeuerwerk war die viel beachtete Rede von US-Notenbankchef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin