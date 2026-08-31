Seoul / Zug - Samsung Biologics legt den definitiven Angebotsprospekt seines Übernahmeangebots für Polypeptide vor. Der südkoreanische Auftragsfertiger offeriert unverändert 44,31 Franken je Polypeptide-Aktie. Neu ist insbesondere der konkrete Zeitplan für die Durchführung der Transaktion. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 15. September bis zum 12. Oktober 2026, wie aus dem am Montag publizierten Prospekt hervorgeht. Die Nachfrist soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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