Die Volatus-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im März bei etwa 0,55 € in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Kurserholungen wurden bislang schnell wieder abverkauft. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei 0,31 €. Damit stellt sich die Frage: Lohnt sich hier ein Investment? Rüstungsaktien stehen derzeit nicht im Fokus Volatus ist kein reiner Rüstungswert. Allerdings nimmt der Anteil der Drohnen für militärische Anwendungen deutlich zu. Dadurch wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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