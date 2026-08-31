St. Christina (BZ) (ots) -Was wäre ein Herbst in Südtirol ohne gutes Essen? In Val Gardena wird diese Frage ziemlich überzeugend beantwortet.Beim Culinarium Urtijëi in St. Ulrich dreht sich vom 20. September bis 11. Oktober alles um die kulinarische Vielfalt des Tales. Ladinische Tradition trifft auf moderne Südtiroler Küche, regionale Produkte werden neu interpretiert und aus einfachen Zutaten entstehen Gerichte mit überraschend viel Raffinesse.Dabei geht es um mehr als ums Essen. Kulinarische Wanderungen führen hinaus in die Landschaft, Veranstaltungen geben Einblicke in die ladinische Esskultur und Begegnungen mit Einheimischen machen die Identität des Tales erlebbar.Zum großen Finale lädt am 12. Oktober die "Segra Sacun" nach St. Jakob. Der traditionsreiche Blättermarkt bringt Köstlichkeiten heimischer Bauern und Vereine zusammen und gilt als größter und traditionsreichster Markt Grödens.Und natürlich darf bei so viel Genuss die passende Kulisse nicht fehlen. Im Herbst zeigen die Burning Dolomites, was die Natur unter einem guten Abendprogramm versteht. Wenn die Enrosadira - das Alpenglühen die Gipfel in Orange, Rot und Rosa taucht, wird selbst der schönste gedeckte Tisch noch etwas schöner.So schmeckt der Herbst in Val Gardena: Ladinisch, regional, kreativ und mit Dolomitenblick.Pressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTelefon: +39 0471 777777E-Mail: info@valgardena.itWebsite: https://www.valgardena.itOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103402/100941865