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HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026



31.08.2026 / 09:30 CET/CEST

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HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026 Umsatz mit 336,7 Mio. € leicht über Vorjahresniveau (Vorjahr: 335,2 Mio. €), EBIT bei 8,5 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €)

Ergebnisentwicklung durch geänderten Produkt- und Leistungsmix sowie projektbedingten Bestandsaufbau belastet

Auftragseingang und -bestand gestiegen

Prognose der HÖRMANN Industries GmbH für das Gesamtjahr 2026 bestätigt: Umsatz zwischen 700 Mio. € und 760 Mio. €, EBIT von rund 30 Mio. € Kirchseeon, 31. August 2026 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938XXX) hat ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Insgesamt entwickelte sich die HÖRMANN Gruppe in den ersten sechs Monaten stabil, trotz eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds. Demnach wurde mit 336,7 Mio. € ein Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau erwirtschaftet (Vorjahr: 335,2 Mio. €). Der Rohertrag verringerte sich um 3,3 Mio. € auf 167,5 Mio. €. Hierfür war im Wesentlichen der um 13,4 Mio. € höhere Materialaufwand von 190,4 Mio. € (Vorjahr: 177,0 Mio. €) ursächlich, während die Bestandsveränderungen um 9,2 Mio. € auf 21,1 Mio. € anstiegen (Vorjahr: 11,9 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich im ersten Halbjahr 2026 von 18,6 Mio. € auf 15,4 Mio. €; das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 8,5 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €). Insbesondere ein gestiegener Materialaufwand infolge eines geänderten Produkt- und Leistungsmix sowie des hohen Bestands an begonnenen Projektaufträgen haben das operative Ergebnis belastet. Der Auftragseingang und -bestand der HÖRMANN Gruppe haben sich im Berichtszeitraum positiv entwickelt. Zum 30. Juni 2026 erhöhte sich der Auftragsbestand gegenüber dem 31. Dezember 2025 (581,0 Mio. €) um 10,7 Mio. € auf 591,7 Mio. €. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2025 um 5,3 % auf 350,7 Mio. € gegenüber der Vorjahresperiode (332,9 Mio. €). Damit lag das Book-to-bill-ratio bei etwa 1,1. Die Eigenkapitalausstattung des Konzerns belief sich zum 30. Juni 2026 auf 147,5 Mio. € (31.12.2025: 146,7 Mio. €). Aufgrund einer erhöhten Bilanzsumme, insbesondere infolge einer Steigerung der Vorräte um 27,7 Mio. €, die im Wesentlichen durch den hohen Bestand an angearbeiteten Projektaufträgen bedingt ist, verringerte sich die Eigenkapitalquote leicht auf 35,2 % (31.12.2025: 36,5 %). Der Nettofinanzmittelbestand reduzierte sich zur Jahresmitte stichtagsbedingt und durch die Auszahlungen in das Vorratsvermögen auf 53,1 Mio. € (31.12.2025: 82,3 Mio. €, 30.06.2025: 61,0 Mio. €). Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Wir haben die HÖRMANN Gruppe im ersten Halbjahr weiterhin stabil auf Kurs gehalten. Wir werden uns wohl voerst daran gewöhnen müssen, dass die hohe wirtschaftliche Unsicherheit der neue Normalzustand ist. Wir sind sehr froh, dass unser Unternehmen mit einem Nettofinanzmittelbestand von 53,1 Mio. € und einer komfortablen Finanzierungsstruktur weiterhin auf einer sehr soliden finanziellen Grundlage steht." Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und nach Bewertung der aktuellen Auftragslage rechnet die Geschäftsführung für das laufende Gesamtjahr weiterhin mit einem Umsatz von 700 Mio. € bis 760 Mio. €. Zudem wird ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 30 Mio. € erwartet. Der Ausblick der HÖRMANN Industries hängt allerdings maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ abrufbar. Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)

Ertrags- und Finanzlage H1 2026 H1 2025 Umsatz 336,7 335,2 Gesamtleistung (1) 357,8 347,7 Rohertrag (2) 167,5 170,8 EBITDA (3) 15,4 18,6 EBIT (4) 8,5 12,3 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -18,4 1,9 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -3,1 -7,6 Vermögenslage 30.06.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 419,0 401,5 Eigenkapital 147,5 146,7 Eigenkapitalquote (in %) 35,2 % 36,5 % Working Capital (5) 135,9 112,0 Nettofinanzmittelbestand (6) 53,1 82,3 Mitarbeitende (Anzahl) (7) 2.933 2.940

1) Umsatzerlöse zzgl. Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen, 2) Gesamtleistung abzgl. Materialaufwand, 3) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, 4) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, 5) Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen & Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen, 6) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zzgl. Wertpapiere des Umlaufvermögens, abzgl. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten, 7) Periodendurchschnitt ohne Auszubildende



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