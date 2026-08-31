20 Meter mit 19 g/t Gold: Starke Ergebnisse nahe der Oberfläche

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Kalamazoo Resources meldet neue hochgradige Goldabschnitte aus dem Mt-Olympus-Vorkommen im Ashburton-Goldprojekt. Besonders auffällig sind 20 Meter mit 19 Gramm Gold je Tonne ab zwei Metern Bohrtiefe sowie 43 Meter mit 3,8 Gramm je Tonne direkt ab der Oberfläche. Die Ergebnisse stammen aus einem nun abgeschlossenen Programm, das die bestehende Ressource genauer erfassen soll.
Kalamazoo Resources meldet neue hochgradige Goldabschnitte aus dem Mt-Olympus-Vorkommen im Ashburton-Goldprojekt. Besonders auffällig sind 20 Meter mit 19 Gramm Gold je Tonne ab zwei Metern Bohrtiefe sowie 43 Meter mit 3,8 Gramm je Tonne direkt ab der Oberfläche. Die Ergebnisse stammen aus einem nun abgeschlossenen Programm, das die bestehende Ressource genauer erfassen soll.
Hohe Gehalte in mehreren Bohrungen
Neben dem Spitzenwert in Bohrloch KARC0206 nennt Kalamazoo 69 Meter mit 3,0 Gramm Gold je Tonne ab 149 Metern. Darin enthalten seien 26 Meter mit 5,2 Gramm und sieben Meter mit 10 Gramm je Tonne.
Hinzu kämen 30 Meter mit 5,7 Gramm je Tonne ab 193 Metern sowie 44 Meter mit 3,5 Gramm je Tonne ab 15 Metern.
Von 72 Bohrlöchern über insgesamt 13.726 Meter liegen nach Unternehmensangaben inzwischen Analysen für 62 Löcher vor. Bislang hätten 33 Abschnitte einen Wert von mehr als 50 Gramm-Metern erreicht. Diese Kennzahl multipliziert die Länge eines Bohrabschnitts mit dessen durchschnittlichem Goldgehalt und erleichtert den Vergleich unterschiedlicher Treffer.
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