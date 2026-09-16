Gold und Antimon: Explorer erweitert sein Zielgebiet in Australien

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Kalamazoo Resources meldet Fortschritte beim Gold-Antimon-Projekt Mt Piper im Zentrum des australischen Bundesstaates Victoria. Neu erteilte Explorationslizenzen verbinden die Flächen entlang eines 15 Kilometer langen Strukturkorridors. Erste flache Bohrungen bei Whiteheads Hill hätten dort auffällige Gold- und Antimonwerte bestätigt.
Kalamazoo Resources meldet Fortschritte beim Gold-Antimon-Projekt Mt Piper im Zentrum des australischen Bundesstaates Victoria. Neu erteilte Explorationslizenzen verbinden die Flächen entlang eines 15 Kilometer langen Strukturkorridors. Erste flache Bohrungen bei Whiteheads Hill hätten dort auffällige Gold- und Antimonwerte bestätigt.
Große Fläche unter eigener Kontrolle
Das Unternehmen kontrolliert nach eigenen Angaben 100 Prozent des Projekts. Es umfasst 1.179 Quadratkilometer erteilte Explorationsflächen und weitere 395 Quadratkilometer in Antragsverfahren, insgesamt also 1.574 Quadratkilometer. Die südliche Projektgrenze liegt weniger als 100 Kilometer vom Zentrum Melbournes entfernt. Mit den Lizenzen für Seymour und Hughes Creek deckt Kalamazoo nun den gesamten interpretierten Korridor bei Whiteheads Hill ab. Die Region beherbergt bekannte Gold-Antimon-Systeme wie Fosterville, Costerfield, Nagambie und Sunday Creek. Sie dienen Kalamazoo als geologische Vergleichsmodelle, belegen aber keine entsprechende Lagerstätte bei Mt Piper.
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