München - Der Versicherer Allianz will sein Geschäft in Grossbritannien einem britischen Medienbericht zufolge mit einer Übernahme weiter ausbauen. Der Dax-Konzern erwäge eine Übernahme des britischen Pannenhilfeunternehmens AA Ltd für umgerechnet rund 5,8 Milliarden Euro, berichtete der Nachrichtensender Sky News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Allianz soll sich demnach bereits seit mehreren Monaten mit einem möglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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