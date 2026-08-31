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Parkway Corporate erhält 2-Mio.-AUD-Auftrag von globalem Tier-1-Bergbaukonzern: Minenentwässerung, komplexes Abwasser und kurzfristige Umsätze stärken die Projektplattform.

Der australische Wasser- und Abwassertechnik-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN, FSE: 4IP) hat einen neuen Auftrag im Wert von 2 Mio. AUD an Land gezogen. Vergeben wurde der Vertrag von einem bestehenden Kunden - nach Angaben des Unternehmens einem der zehn nach Marktkapitalisierung größten Bergbaukonzerne weltweit und einem allgemein als "Tier-1"(Weltklasse) eingestuften Minenbetreiber. Mit dem Auftrag baut Parkway seine bereits etablierte Geschäftsbeziehung zu diesem Kunden also weiter aus.

Großprojekt zur Minensanierung

Im Zentrum des "Parkway Scope" betitelten Auftrags steht die Konstruktion, das Engineering, die Fertigung und die Lieferung von industriell dimensionierten Entwässerungs-Equipment-Paketen für die Entwässerung einer Minengrube. Das Equipment kommt im Rahmen eines umfangreichen Minensanierungsprojekts zum Einsatz, das von dem globalen Bergbaukonzern verwaltet wird.

Die Dimensionen des Vorhabens sind beachtlich: Bei voller Auslastung soll die von Parkway gelieferte Infrastruktur bis zu 5 Millionen Liter Abwasser pro Stunde (5 ML/h) transferieren beziehungsweise aufbereiten können - nach Angaben von Parkway-CEO Bahay Ozcakmak entspricht dies dem Volumen von rund zwei olympischen Schwimmbecken pro Stunde. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich dabei teils um hochsaures und chemisch komplexes Grubenabwasser handelt. Entsprechend anspruchsvoll ist die technische Ausstattung, zu der unter anderem säurebeständige, schwimmende Pumppontons gehören.

Umsetzung über integrierte Projektplattform

Abgewickelt wird der Auftrag über Parkways integrierte Projektabwicklungsplattform, die auf ein etabliertes Zuliefernetzwerk zurückgreift. Das Projektmanagement übernimmt PPS-Melbourne, während die Fertigung und Containerisierung durch die PPS-Tochter Tankweld erfolgt. Lokale Projektunterstützung leistet PPS-Darwin.

Zu den wesentlichen Vertragsbedingungen zählen ein geplanter Fertigstellungstermin am 30. November 2026 sowie ein Auftragswert von 2 Mio. AUD (ohne GST). Der gesamte Umsatz aus dem Parkway Scope soll bereits im laufenden Halbjahr (H1-FY27) verbucht werden. Die Zahlungen erfolgen meilensteinbasiert - beginnend mit der Auftragsvergabe - mit üblichen Zahlungsbedingungen von Netto 30 Tagen zum Monatsende für genehmigte Forderungen. Bemerkenswert: Parkway muss weder Zahlungseinbehalte noch Bankgarantien stellen. Im Übrigen gelten die für Verträge dieser Art üblichen Bedingungen wie Zusicherungen, Gewährleistungen, Haftungsbeschränkungen und der Ausschluss von Folgeschäden.

Wer ist Parkways Weltklasse-Großkunde?

Parkway nennt den Namen seines Großkunde erst einmal nicht, verweist jedoch zur Einordnung auf öffentlich verfügbare Daten aus dem laufenden Jahr. Demzufolge verfügt der Kunde über eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mrd. USD, eine Nettokassenposition mit einem Cash-Bestand von über 3 Mrd. USD sowie ein Emittenten-Rating von A- durch Fitch Ratings. Das würde, fragt man eine künstliche Intelligenz, sowohl auf den größten Goldproduzenten der Welt Newmont als auf dessen kanadischen Konkurrenten Agnico Eagle Mines zu treffen. Bisher ist das reine Spekulation unsererseits, aber vielleicht wird der Name des Konzerns ja nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags bekanntgegeben.

Mehrere Projekte parallel in der Umsetzung

CEO Bahay Ozcakmak betonte, dass Parkway mit diesem Auftrag seine Fähigkeit unter Beweis stelle, verschiedene Geschäftsbereiche über die integrierte Projektplattform des Unternehmens zu bündeln und so schnelle, zuverlässige und spezialisierte Entwässerungslösungen für die Industrie bereitzustellen. Angesichts der zahlreichen Minensanierungsvorhaben in Australien sieht er das Unternehmen gut positioniert, um ein breites Spektrum an industriellen Abwasserlösungen anzubieten - einschließlich innovativer, technologiebasierter Ansätze.

Aktuell arbeitet Parkway nach eigenen Angaben parallel an mehreren Projekten: Neben dem nun vergebenen Abwasserprojekt für den globalen Bergbaukonzern zählt dazu ein umfangreicher SMP-Auftrag (Structural, Mechanical, Piping) für eines der größten kommunalen Ressourcenrückgewinnungsprojekte Australiens. Zugleich treibt das Unternehmen die Entwicklung seines eigenen Vorzeigeprojekts voran - den kürzlich genehmigten QBS Brine Management Complex zur Aufbereitung von Abfallsole im Bundesstaat Queensland.

Warum die heutige Mitteilung von Parkway für Investoren wichtig ist

Die News von Parkway Corporate sind für Aktionäre von großer Bedeutung, da der neue Auftrag im Wert von 2 Mio. AUD von einem globalen Tier-1-Bergbaukonzern das Vertrauen und die operative Stärke des Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht. Parkway baut damit nicht nur seine Geschäftsbeziehung zu einem der größten Bergbaukonzerne der Welt aus, sondern generiert auch kurzfristige, umsatzwirksame Erträge, die vollständig im laufenden Halbjahr (H1-FY27) verbucht werden - und das zu vorteilhaften Konditionen ohne Zahlungseinbehalte oder Bankgarantien. Zudem belegt die erfolgreiche Abwicklung über die eigene integrierte Projektplattform die Fähigkeit des Unternehmens, anspruchsvolle und komplexe Großprojekte umzusetzen. Dies stärkt die Marktposition von Parkway im wachsenden Segment der industriellen Minensanierung in Australien deutlich und schafft in Kombination mit weiteren laufenden Großprojekten eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

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