Nach der spektakulären Kursexplosion der vergangenen Tage sucht die Moderna-Aktie weiter nach einem neuen Gleichgewicht. Der Erfolg des gemeinsam mit Merck entwickelten mRNA-Krebsimpfstoffs hat die Investmentstory fundamental verändert, gleichzeitig sind die Erwartungen an das Unternehmen massiv gestiegen. Charttechnisch rückt nun insbesondere die Zone um 120 US$ in den Mittelpunkt. Dort könnte sich entscheiden, ob die Rally weitergeht oder eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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