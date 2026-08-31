Die Continental-Aktie zeigt sich zum Wochenstart deutlich fester und setzt sich damit im DAX positiv in Szene. Nach einigen schwächeren Handelstagen kehrt damit wieder Bewegung in den Titel zurück. Gleichzeitig bleibt das Analystenbild überwiegend neutral.Continental legt zu Die Aktie des niedersächsischen Automobilzulieferers notiert am Montag spürbar höher als zum vorherigen Handelsschluss. Damit gehört Continental zu den stärkeren Werten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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