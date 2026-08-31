Brüssel - Die EU-Kommission hat ChatGPT als "sehr große Online-Suchmaschine" sowie Reddit und Roblox als "sehr große Online-Plattformen" im Rahmen des Digital Services Act (DSA) benannt. Diese Dienste haben erklärt, dass sie mindestens 45 Millionen durchschnittliche monatliche Nutzer in der EU erreichen und damit den Schwellenwert für die Benennung erfüllen, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.



Nach der Notifizierung der Benennungen haben diese Dienste vier Monate Zeit, um die zusätzlichen Verpflichtungen des DSA zu erfüllen. Dazu gehört die Bewertung und Minderung der systemischen Risiken, die sich aus ihren Diensten und algorithmischen Systemen im Zusammenhang mit der Verbreitung illegaler Inhalte, den negativen Auswirkungen auf Minderjährige, dem körperlichen und geistigen Wohlergehen der Nutzer, den Grundrechten, Wahlprozessen und der öffentlichen Sicherheit ergeben.



Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit Coimisiún na Meán für ChatGPT und Reddit sowie der Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM) für Roblox die Einhaltung des Gesetzes überwachen. Diese Stellen fungieren als Koordinatoren für digitale Dienste für Irland bzw. die Niederlande, wo die benannten Dienste niedergelassen sind.



"Diese neuen Bezeichnungen bedeuten, dass ChatGPT, Reddit und Roblox nun einem höheren Maß an Kontrolle und Rechenschaftspflicht in der Europäischen Union unterliegen werden, im Einklang mit ihren großen Auswirkungen auf unsere Bürger und die Gesellschaft", sagte EU-Kommissionsvize Henna Virkkunen. "Wir beobachten die digitale Landschaft weiterhin genau und werden nicht zögern, eine Plattform zu benennen, die die Schwelle für eine verstärkte Aufsicht nach dem Gesetz über digitale Dienste erreicht."





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