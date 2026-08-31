Unterföhring (ots) -Die Basketball-Welt blickt nach Berlin. ProSieben bietet die große Bühne! Am Freitag, 4. September, trifft Deutschland im Eröffnungsspiel der FIBA Basketball-WM der Frauen 2026 in der Berliner Uber Arena auf Spanien. ProSieben überträgt das erste Spiel der DBB-Damen ab 17:00 Uhr live, der Tip-Off folgt um 17:45 Uhr. Vor Ort berichtet das hochkarätige "ran Basketball"-Team: Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin und Expertin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing begleiten die Heim-Weltmeisterschaft. Zum Auftaktspiel ergänzen Rekordnationalspieler Patrick Femerling und Field-Reporterin Andrea Kaiser die Expertenrunde.Sonja Greinacher: "Hätte mir vor einigen Jahren jemand gesagt, dass die Spiele der Nationalmannschaft frei empfangbar übertragen werden, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Dass ProSieben und ProSieben MAXX nun die deutschen WM-Spiele live zeigen, ist riesig. Damit erreicht der Frauenbasketball auch Menschen, die bisher nur wenige Berührungspunkte mit diesem Sport hatten."Matthias Killing: "Eine Heim-WM ist für jede Sportlerin und jeden Sportler etwas ganz Besonderes. Wenn dann zum Auftakt eine volle Arena wartet und ganz Deutschland zuschaut, ist das schon ein Gänsehautmoment. Wir wollen diese Energie aus Berlin direkt ins Wohnzimmer bringen. Uns erwartet großer Sport!"Christoph "Icke" Dommisch: "Basketball hat alles, was ProSieben verkörpert: Emotionen, große Persönlichkeiten und jede Menge spektakuläre Momente. Jetzt kommt die Weltmeisterschaft in unsere Hauptstadt und wir sind live dabei! Wir zeigen den Zuschauern nicht nur die Spiele, sondern wollen sie mit ins Basketball-Fieber ziehen."Das Eröffnungsspiel der Basketball-WM 2026 Deutschland - Spanien, 4. September ab 17:00 Uhr, live auf ProSieben. ProSieben MAXX überträgt alle weiteren Spiele der deutschen Nationalmannschaft.Die Gruppenspiele der Heim-WM live auf ProSieben, ProSieben MAXX und auf Joyn:4. September, 17:00 Uhr: Deutschland - Spanien5. September, 17:15 Uhr: Deutschland - Japan7. September, 17:15 Uhr: Deutschland - MaliPressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6342748