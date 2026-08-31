Das französische Biopharma-Unternehmen hat den Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Medikament ADV7103 zur Behandlung der primären distalen renal-tubulären Azidose zurückgezogen. Der Grund: Laut Unternehmensangaben verlangt die FDA zusätzliche Arbeiten im Bereich Chemistry, Manufacturing and Controls, die über den aktuellen Prüfungszyklus hinausgehen. Diese Entscheidung belastete die Advicenne-Aktie heute deutlich. In Paris gab der Kurs in der Spitze um 44 % nach. Advicenne hat sich auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung vernachlässigter neurologischer und nephrologischer Erkrankungen spezialisiert.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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