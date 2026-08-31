Kurssturz auf Rekordquartal, Marvell Technology kann hohe KI Erwartungen nicht erfüllen

Ein Rekordquartal reicht der Börse nicht mehr. Die Aktie von Marvell Technology brach am 28. August nach Vorlage der Zahlen um 10,3 Prozent auf 216,62 Dollar ein. Das Handelsvolumen sprang auf knapp 49 Millionen Aktien. Die heftige Reaktion zeigt, wie viel Wachstum nach der vorangegangenen Rally bereits eingepreist war.

Operativ bleibt das Bild kraftvoll. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Chipentwickler aus Santa Clara den Umsatz um 37 Prozent auf 2,74 Milliarden Dollar. Damit übertraf Marvell die Mitte der eigenen Prognosespanne um 39 Millionen Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft legte sogar um 46 Prozent zu. Die Nachfrage nach Lösungen für KI-Netzwerke, optische Datenübertragung und kundenspezifische Beschleuniger bleibt damit der zentrale Wachstumsmotor.

Auch die Profitabilität zog deutlich an. Die GAAP-Bruttomarge erreichte 53,1 Prozent nach 50,4 Prozent im Vorjahresquartal. Bereinigt lag die Marge bei 58,9 Prozent. Unter dem Strich verdiente Marvell 308 Millionen Dollar oder 0,33 Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis standen 865,9 Millionen Dollar beziehungsweise 0,94 Dollar je Anteilsschein zu Buche. Der operative Mittelzufluss erhöhte sich auf 605,5 Millionen Dollar. Auffällig bleiben allerdings die hohen aktienbasierten Vergütungen von 326,2 Millionen Dollar. Sie erklären einen Teil der erheblichen Differenz zwischen ausgewiesenem und bereinigtem Ergebnis. Für das laufende dritte Quartal stellt der US-Konzern 3,15 Milliarden Dollar Umsatz mit einer Schwankungsbreite von fünf Prozent in Aussicht. Das entspräche am Mittelpunkt einem sequenziellen Wachstum von rund 15 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 1,10 Dollar erreichen. Zudem hob das Management seine Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 erneut an. Beschleunigen soll sich insbesondere das Geschäft mit kundenspezifischen Chips in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres. Strategisch sitzt Marvell an einer lukrativen Stelle der KI-Wertschöpfungskette. Der Halbleiterspezialist liefert keine klassischen Grafikprozessoren. Das Unternehmen entwickelt vielmehr Netzwerkchips, optische Verbindungstechnik und maßgeschneiderte Rechenbausteine für große Cloudanbieter. Mit steigender Größe der KI-Cluster wächst der Bedarf an schneller Datenübertragung. Genau hier liegt die Chance. Risiken entstehen durch die Abhängigkeit von wenigen Großkunden, knappe Fertigungskapazitäten bei fortschrittlichen Chips und den Trend der Cloudkonzerne zu eigenen Lösungen. Hinzu kommen eine gestiegene langfristige Verschuldung von 4,96 Milliarden Dollar und eine anspruchsvolle Bewertung.

Marvell Technology Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 31.08.2021- 31.08.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch hat der Zahlenabschlag deutliche Spuren hinterlassen. Beim Referenzkurs von 216,53 Dollar liegt die Aktie nur 2,5 Prozent über der 100-Tage-Linie bei 211,28 Dollar. Die zunächst als Widerstand vermutete Marke von 210 Dollar ist nach dem vorausgegangenen Ausbruch deshalb eher als erste Unterstützungszone bei ca. 210 Dollar einzustufen. Ein Schlusskurs darunter würde das kurzfristige Bild eintrüben und den psychologisch wichtigen Bereich um 200 Dollar in den Fokus rücken.

Auf der Oberseite bildet das Tagestief vor dem Einbruch keinen Widerstand. Relevanter ist zunächst die Zone um 228,88 Dollar als Hoch des jüngsten Handelstages. Darüber wartet bei rund 241,45 Dollar die durch den Kurssturz entstandene Abrisskante. Erst eine Rückeroberung dieses Bereichs würde den jüngsten Abwärtsschub technisch neutralisieren. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 148,64 Dollar und damit rund 45,7 Prozent unter dem Referenzkurs. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt folglich intakt. Kurzfristig entscheidet jedoch die Spanne zwischen 210 und 241 Dollar darüber, ob Marvell eine tragfähige Bodenbildung gelingt oder die Korrektur in Richtung 200 Dollar weiterläuft

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Marvell Technology Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Marvell Technology Inc. HD2TGU 3,39 144,527994 USD 162,593993 USD 3 Open End Marvell Technology Inc. UR1A3P 0,66 189,670736 USD 208,63781 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 13:45 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Marvell Technology Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Marvell Technology Inc. UR1074 6,60 288,842335 USD 270,789689 USD -3 Open End Marvell Technology Inc. UR05SZ 1,82 259,950979 USD 238,297062 USD -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.08.2026; 13:45 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!